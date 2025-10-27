‘Arqueología de la fiesta’, un paseo sonoro por la celebración

El Museo Centro Gaiás acoge una instalación llamada Arqueología de la fiesta, un paseo sonoro basado en preguntas como esta: ¿Qué queda al acabar las celebraciones? Esta propuesta en Santiago nace de la colaboración entre la artista sonora Matilde Meireles (portuguesa postdoc en Oxford) y el antropólogo Iñigo Sánchez-Fuarros, como parte de las Residencias Incipit-CSIC de creación e investigación artística, una iniciativa del Instituto de Ciencias del Patrimonio y de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

Val do Dubra

Rastrean los sedimentos acústicos de un campo da festa abandonado en Portomouro (Val do Dubra). Así, Meireles y Sánchez-Fuarros usan el sonido como herramienta arqueológica principal, y añaden documentación visual e historias orales recogidas de residentes allí. Buscan probar que los paisajes guardan huellas temporales. «Sugieren que el abandono no es ausencia, sino transformación», detallan los promotores del proyecto.

En el audio en cuatro canales cohabitan cantos de pájaros, ruido de coches, agua corriente, texturas abstractas capturadas por micrófonos de contacto contra el hormigón, movimientos bajo la superficie de la tierra y del agua grabados con geófonos e hidrófonos, e incluso el eco de un detector de murciélagos. Arqueología de la fiesta se puede visitar de modo gratuito hasta el 23 de noviembre.

Lazos entre el Incipt-CSIC y una artista lusa en Reino Unido

Matilde Meireles es una reconocida artista sonora lusa, afincada en el Reino Unido, y que acaba de visitar la Cidade da Cultura para apoyar la puesta en marcha de este proyecto. Su obra aparece regularmente en destacados festivales de música experimental y suena en programas de emisoras como BBC Radio 3 y RAI3. Por otra parte, su nexo compostelano llega en esta instalación a medias con el investigador Íñigo Sánchez-Fuarros en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), centro de investigación dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y que aborda las intersecciones entre cultura a, turismo, materialidad y procesos de patrimonialización.