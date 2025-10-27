La Mutualidad Unión de Artesanos alcanza los 6.700 socios

La entidad compostelana Unión de Artesanos, dedicada a la comercialización de un seguro de salud desde el año 1926, ha alcanzado por primer vez en su historia los 6.700 socios, la mayor parte de ellos vecinos de la ciudad y de los municipios limítrofes, como es el caso de Ames o de Teo, aunque también cuenta con numerosas altas procedentes de la ciudad de A Coruña, habida cuenta de la incorporación a su cuadro médico durante los últimos meses de importantes profesionales de la ciudad herculina.

Unión de Artesanos, que desde el punto de vista jurídico se configura como una mutualidad de previsión social y, por tanto, como una entidad sin ánimo de lucro, ofrece a todos sus asociados un seguro de salud caracterizado fundamentalmente porque la cuota a satisfacer por sus asegurados es fija, es decir, no se ve incrementada ni con el aumento de la edad de sus asociados ni con el número de consultas médicas de que hagan uso. Además, carece de copagos, así como de períodos de carencia en la mayoría de los casos, por lo que los asegurados pueden hacer uso de la cobertura médica de manera inmediata, una vez que se dan de alta.

En sus orígenes, la contratación del seguro estaba reservada exclusivamente a aquellas personas vinculadas directamente a los gremios profesionales de la ciudad. En estos inicios fue fundamental la colaboración prestada por el profesor Ángel Jorge Echeverri, primer director médico de la mutualidad, quien consiguió incorporar al cuadro médico los mejores profesionales de aquel momento, circunstancia que fue fundamental para que la mutualidad se pudiera asentar como una entidad esencial de la historia contemporánea de Santiago de Compostela, hecho que le fue reconocido mediante el otorgamiento en el año 2001 de la medalla de plata de Galicia.

En la actualidad Unión de Artesanos cuenta con más de mil profesionales de la medicina en las cuatro provincias de la comunidad autónoma, si bien es fundamentalmente en la provincia de A Coruña donde se encuentra la mayor parte de su cuadro médico.

Desde hace ya muchos años no se requiere pertenecer a un gremio profesional para darse de alta en el seguro. Asimismo, ha desaparecido el requisito de no superar los 55 años de edad para poder contratarlo, de modo que, a día de hoy, gracias a la entidad, cualquier persona, con independencia de su edad o profesión, puede disfrutar de su seguro de salud.

Según los responsables de la entidad, el crecimiento que ha experimentado la misma en los últimos años, aproximada en torno a 1000 socios en los últimos cuatro años, no les puede hacer perder su característica fundamental: ser una entidad que preste un trato cercano, a la vez que profesional. Por otra parte, siendo conscientes que sus servicios son complementarios a los de la sanidad pública, y nunca sustitutivos de los mismos, consideran fundamental seguir cumpliendo día a día con el lema que dio lugar a su constitución en el año 1926: poner la medicina privada al alcance de todos.