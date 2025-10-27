Los bomberos de Santiago denuncian falta de personal para cubrir el servicio: "É un feito sen precedentes"

«Por primeira vez desde 1921, o Parque de Bombeiros de Santiago de Compostela, capital de Galicia, cidade Patrimonio da Humanidade e centro de peregrinación mundial, permanece inoperativo por falta de persoal». Este es solo un fragmento del texto publicado este domingo en la cuenta de Instagram del parque de bomberos de Compostela, en el que se incidía en que desde las 22.00 horas de ayer «a cidade queda sen servizo de bombeiros operativo, deixando á súa sorte a veciños, visitantes e un patrimonio de valor incalculable».

Incendio registrado el pasado viernes en una hamburguesería de Santiago de Compostela. / Susana López Carbia

La razón, indicaron fuentes del parque consultadas por este periódico, el servicio se quedaba, a partir de esa hora, solo con tres efectivos, con lo cual no podrían cubrir ninguna incidencia. «É un feito sen precedentes en ningunha cidade galega, froito dunha mala xestión prolongada no tempo e da falta de resposta ás reiteradas peticións de reforzo de persoal», recoge el comunicado, en el que se añade, además, que «detrás de cada aviso que non se pode atender hai persoas que confían en nós, e bombeiros que queren facer o seu traballo pero non contan cos medios nin cos efectivos necesarios».

"Santiago está desprotexida"

«Hoxe Santiago está desprotexida. E a pregunta é clara: Ata cando vai durar esta irresponsabilidade?», indicaron los bomberos de Santiago para denunciar una situación que quedó en evidencia durante la noche del pasado viernes, cuando se registraron dos incendios casi a la misma hora. El primero de ellos, en un restaurante del Ensanche, a donde acudieron los bomberos de Santiago. Y el segundo, en un tren parado en la estación, siendo necesario movilizar al Ges de Brión y al GES de Padrón, puesto que los efectivos de Santiago de guardia esa noche estaban en la Praza de Galicia.