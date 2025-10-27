Iglesia y empresarios se alían para analizar los desafíos éticos de la Inteligencia Artificial: “La clave es la dignidad de la persona”.

El arzobispado de Santiago y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) presentaron este lunes un foro que organizan de manera conjunta para analizar y debatir sobre los desafíos éticos de la Inteligencia Artificial. El seminario denominado Ética e IA: ¿Cambia o trasciende a la persona? tendrá lugar en San Martiño Pinario los próximos 6 y 7 de noviembre, buscando establecer un diálogo entre empresarios, directivos, profesionales y representantes eclesiásticos sobre esta cuestión. La cita contará con ponentes expertos que ofrecerán diferentes perspectivas al respecto.

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, aseguró durante la presentación del encuentro que “la IA está muy presente en nuestras vidas como un reto al que queremos responder”. Para ello, consideró que la clave a la hora de abordar los límites de la IA “sigue siendo la dignidad de la persona”.

Por su parte, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, señaló que la IA “está modelando nuestra sociedad y afecta a las personas en sus valores y dignidad”. Vieites añadió que no solo es una transformación técnica, sino que obliga al empresariado a replantearse diferentes cuestiones. En esta línea, subrayó que “nuestro deber es usar la IA como instrumento al servicio del bien común”.

Programa y ponentes

Monseñor Prieto explicó el programa del encuentro y apuntó que los participantes elegidos son “voces que divulgan y trabajan dia a día, tanto en el desarrollo tecnológico como en el pensamiento ético”.

La cita arrancará el jueves 6 de noviembre por la tarde con una misa del peregrino y una ofrenda floral. A continuación, se ofrecerá un concierto en el que se interpretará el Requiem de Mozart en la iglesia de San Martiño Pinario.

La mañana del viernes 7 estará copada por las conferencias y ponencias. Senén Barro, Adela Cortina, Amparo Alonso, Teresa Rodríguez de las Heras, Ulises Cortés, Ricardo Mejía, José Ramón Amor, Eladio Dapena y el propio Prieto debatirán sobre el uso, los riesgos y los límites éticos de la Inteligencia Artificial.