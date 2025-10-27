El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento

El hombre que hasta este sábado vivía desnudo en los soportales de la praza de Cervantes, ha vuelto a reaparecer en el Casco Antiguo de Santiago. Este sintecho, que ha generado numerosas quejas de vecinos y comerciantes por hacer sus necesidades a plena luz del día, lleva provocado problemas de convivencia en la zona desde hace meses por unos comportamientos que, desde los Servicios Sociales del Concello, han intentado paliar con diversas intervenciones para intentar proporcionar alojamiento y ropa a este hombre, que en todas las ocasiones ha rechazado cualquier tipo de ayuda.

Esta vez, el lugar escogido por esta persona sin hogar han sido los soportales que se ubican detrás de la Iglesia de San Benito. Tal y como pudo saber El Correo Gallego durante este domingo, el hombre abandonó el sábado Cervantes por la rúa do Preguntoiro anunciando "que se iba de Santiago", pero nada más lejos de la realidad, realmente se limitó a vagar por diferentes calles de la zona, intentando cobijarse en un primer momento, en un local de máquinas vending que hay frente a la panadería A Tafona y del cual, fue desalojado por sus propietarios al ser detectarlo por las cámaras de videovigilancia del negocio. Finalmente, ha escogido este nuevo lugar en el Cantón de San Bieito para asentarse, justo al lado de la entrada del Hotel Alda San Bieito.

Imagen del nuevo lugar escogido por el hombre que vive desnudo en la zona vieja desde hace meses / El Correo Gallego

Un cambio que no ha sido a propia voluntad

Este cambio de ubicación no vendría dado por su propia voluntad, ya que, tal y como apunta a este diario un conocido comerciante de la praza de Cervantes, el hombre habría recibido al menos una orden de alejamiento de 100 metros sobre la cafetería A Gramola, dictada por el Juzgado de Santiago tras ser denunciado por esta tras protagonizar diferentes altercados en el local.

Por lo tanto, y lejos de haberse terminado, el problema tan solo se ha trasladado de lugar, dónde este sintecho continúa con su actitud de seguir haciendo sus necesidades en la calle sin importarle el problema de salud pública que está generando y denegando cualquier ayuda que desde el Concello llevan tiempo ofreciéndole.