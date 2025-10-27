Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La USC lanza el concurso de fotografía ‘La ciencia en imagen’ y propone un coloquio de Castelao más dos ciclos de cine

El certamen lo impulsan varias facultades con la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC)

Cartel del coloquio sobre Castelao en la USC. Al lado, fragmento de una foto de ciencia titulada 'Tensión e impacto'.

Xabier Sanmartín

Santiago

Las facultades de Física, Matemáticas y Química de la Universidade de Santiago (USC) convocan la edición número doce del concurso La ciencia en imagen, parte de la celebración de San Alberto Magno, patrón de dichos centros formativos de Ciencias. Este certamen se enfoca a toda la comunidad universitaria. Se premian fotografías divulgativas con dos 200 euros para quien consiga la primera plaza y 100 € para la segunda.

El plazo abre hasta el próximo 10 de noviembre, con registro gratuito activo en la misma página web de la USC o bien al escribir al email facultade.bioloxia.decanato@usc.gal.

Cine y debate sobre Castelao

Por otra parte, dentro de la oferta cultural de la USC para esta semana, destaca además que la Facultad de Filología propone el jueves, desde las 17 horas, un coloquio sobre Castelao con la presencia de Diego Rivadulla, Ana Acuña y Roberto Pascual Rodríguez, quienes conversarán sobre la obra literaria del intelectual rianxeiro, debate donde Iria Liñares Cereixo será la encargada de moderar el encuentro.

Esa misma facultad organiza antes, mañana, una nueva entrega del ciclo CineFilo, que está dedicado al audiovisual austríaco. De esa forma, con entrada libre, la profesora lectora de lengua y literaturas germanas, Dirk Herbert Koning, presentará la proyección de Benny’s Video (1992), película dirigida por el cineasta alemán Michael Haneke, a las 17 horas en el salón de actos.

Filosofía

Y el miércoles, el Ciclo de Cine Filosófico en la facultad de dicha rama, propone, gratis, desde las 18 horas, un pase de Chronik der Anna Magdalena Bach, un filme del año 1968, realizado por Danièle Huillet y Jean-Marie Straub, sesión que contará con una introducción de Xavier de Donato, decano de Filosofía.

