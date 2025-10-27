Xosé Lois Armada, nuevo director del Incipit: «A diferencia de otros abordamos el patrimonio desde la interdisciplinariedad»

P. Releva en el cargo a Felipe Criado Boado, quien ejercía la dirección del Incipit desde su creación en 2010. ¿Qué retos tiene por delante?

R. Los retos consisten básicamente en consolidar la trayectoria que ha tenido hasta ahora el instituto, una trayectoria claramente ascendente desde la mudanza a la sede actual en la Cidade da Cultura, más concretamente al Edificio Fontán, en abril del año 2022. Ahora, debemos fortalecer la interdisciplinaridad, ya que nos dedicamos a investigar la cadena de valor del patrimonio. El Incipit tiene una matriz que es en buena medida arqueológica, ya que se origina a partir de un grupo de investigación en arqueología, pero luego ha ido incrementando su interdisciplinariedad. Actualmente hay gente de astrofísica, de biología y de ciencias de la tierra, de antropología, de ingeniería de software... Pero esas especialidades quedan en un segundo plano. Entonces lo que tenemos que hacer es reforzarlas y lograr proyectos con mayor ambición científica.

P. ¿Y sobre las infraestructuras?

R. Tenemos que consolidar las infraestructuras científico-técnicas, que son una singularidad del instituto. En la sede actual pudimos desarrollar una serie de infraestructuras de apoyo a la investigación y de prestación de servicios. Se trata de un laboratorio de creación etnográfica, un arqueoplanetario, un laboratorio de mentes materiales y cognición visual, otro de paisajes digitales y el laboratorio más grande, de arqueometría. Hay que terminar de dotarlas de equipamiento y de personal y fortalecer su capacidad para prestar servicios al exterior.

P. ¿Lográis tener presencia a nivel internacional?

R. Sin duda uno de los retos es consolidar nuestra presencia a nivel internacional. En la actualidad estamos presentes en los cinco continentes, pero al mismo tiempo también es importante la investigación de proximidad porque al final somos un instituto radicado aquí en Galicia, en concreto en Santiago, y es fundamental tejer lazos de colaboración con las comunidades locales y con el tejido investigador más próximo.

P. ¿La gente comprende lo que hay detrás de la investigación patrimonial?

R. La relevancia social del patrimonio ha ido creciendo de manera indiscutible en los últimos años. Se hace investigación patrimonial desde diferentes disciplinas. Lo que tenemos nosotros como singular es precisamente esa interdisciplinaridad, frente a otros sitios que abordan el patrimonio cultural solo desde la arqueología o la etnografía. La ciudadanía creo que es consciente de su importancia porque además es un factor fundamental en las sociedades actuales. El patrimonio moviliza valores identitarios, de sentimiento de pertenencia a una comunidad. Es un campo que está en continua negociación social, pero creo que en los últimos años hay un interés creciente por el mismo.

P. ¿Hubo un crecimiento del personal contratado?

R. El Incipit tiene actualmente una plantilla, entre personal contratado y personal funcionario, de unas 90 personas y el incremento ha sido muy notable en los últimos tres años. Antes de venir al Edificio Fontán había una media de unas 40 o 50 personas. Este crecimiento se debe principalmente a la sede actual que nos ofrece unas posibilidades de trabajo que antes no teníamos y eso funciona como elemento de atracción para mucha gente. Otro factor son las condiciones de financiación de la ciencia en el ámbito público, sobre todo en convocatorias públicas competitivas, que ha sido bastante buena estos últimos años. Y luego también hay que tener en cuenta la consolidación de una trayectoria previa, de unas dinámicas, que el instituto ha hecho desde su creación, pero que terminan eclosionando en un determinado momento al asociarse los dos factores comentados antes: la nueva sede y unas condiciones de financiación favorables.

P. ¿De dónde obtiene el centro la financiación para la realización de los proyectos?

R. La financiación procede fundamentalmente de convocatorias públicas competitivas, tanto de tipo autonómico como estatal y europeo. Conseguir financiación es un reto constante. Estamos continuamente aplicando a este tipo de convocatorias para obtener recursos; a veces ganamos y en ocasiones tenemos menos suerte. Por otro lado está lo que ingresamos por contratos, convenios de investigación y prestación de servicios al exterior. En la actualidad tenemos un contrato de investigación muy importante con Arabia Saudí que supone una cantidad de recursos importante.

P. ¿Hay algún proyecto en el que esté centrado ahora el instituto?

R. Nos acaban de conceder una Doctoral Network del programa Marie Skłodowska-Curie, una red de formación para estudiantes de doctorado internacional, centrado en las islas del Pacífico. Esto es importante para el Incipit porque estas redes doctorales europeas son bastante difíciles de conseguir. Habíamos tenido una en el pasado, pero ahora mismo no teníamos ninguna. Son varios socios, cada uno de los cuales coordina la formación de varios estudiantes de doctorado a partir de la tesis doctoral que hacen. Esto contribuye a la internacionalización del instituto, y también es importante para reforzar nuestra presencia en las islas del Pacífico, un ámbito en el que no estábamos muy presentes hasta ahora.

P. El nombramiento hecho por la presidencia del CSICes inicialmente por cuatro años. ¿Qué espera lograr en ese tiempo?

R. Nos gustaría fortalecer la condición de un instituto de referencia a nivel internacional en investigación sobre patrimonio cultural.