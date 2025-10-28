Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 28 de octubre, en Santiago?

Entrega del Premio Novela Europea Casino de Santiago

GALARDÓN. Los actos organizados con motivo de la entrega del XVIII Premio Novela Europea Casino de Santiago arrancan hoy con un coloquio protagonizado por los escritores galardonados, Delphine De Vigan y Bernhard Schlink, a las 19:00 horas, y en el que participarán los clubes de lectura Onas das letras e Da libreta, así como los de los centros socioculturales de Santiago y de la biblioteca pública Ánxel Casal.

La entrega a ambos galardonados, que hoy también firmarán sus libros, tendrá lugar mañana, a las 19:00 horas en el Casino.

Entrega del Premio Novela Europea Casino de Santiago / CEDIDA

Jornada sobre Fernando Calvet en el CCG

CIENCIAS. El Consello da Cultura Galega abordará esta tarde, a partir de las 16:15 horas, la figura de Fernando Calvet, en un encuentro organizado en colaboración con la Real Academia Galega de Ciencias, y que constará de dos mesas redondas en torno al pionero de la biotecnología en Galicia.

Jornada sobre Fernando Calvet en el CCG / Cedida

Conferencia en Couceiro sobre la figura de doña Urraca de Galicia

HISTORIA. La Asociación Cultural O Galo organiza una conferencia impartida por la historiadora Diana Pelaz sobre doña Urraca de Galicia, una de las mujeres más notables de la Edad Media peninsular.

Su reinado se desarrolló en un contexto político de gran complejidad, en el que apenas había precedentes de gobierno femenino, ni leyes que lo impidiesen.

La charla, a las 19:30 horas en Couceiro, abordará la importancia de Galicia en su trayectoria, a la que estuvo estrechamente vinculadas.

Conferencia en Couceiro sobre la figura de doña Urraca de Galicia / CEDIDA

Presentación en Numax de la obra de Paredes

LITERATURA. Numax acoge esta tarde, a partir de las 19:00 horas, la presentación de la obra O lanzador de coitelos, con la que su autor, Fernando Castro Paredes, ha sido galardonado con el Premio Galaxia de Novela 75 Anos.

Un trabajo que, partiendo de la contratación de un sicario para raptar a una destacada figura de las letras, habla también de libertad y memoria.

Cuentacuentos con Paco Nogueiras

CUENTOS. Paco Nogueiras ofrecerá esta tarde una animada sesión de cuentacuentos en Pedreira, a partir de las 18:00 horas.

La cita en la sede de la librería compostelana, ubicada en la rúa do Home Santo, 55, está organizada con el sugerente título de Contacontos: Bim, Bam, Bum e outros relatos con ritmo.

The Spoonfuls se suben al escenario de Crechas

CONCIERTO. Los integrantes de The Sponfuls ofrecen esta noche un concierto en Casa das Crechas, con entradas a un precio de 6 euros.

The Spoonfuls se suben al escenario de Crechas / CEDIDA

La cita musical está programada para las 21:30 horas, y con la entrada para ver en directo a los componentes de la banda, Javi Gradín, Lucas Fernández, Fon Botana, Álex Salgueiro y David Tato Vázquez, se incluye también la consumición de una cerveza artesanal.

Manuel Gutiérrez y su piano, en Borriquita

MÚSICA. Dentro del ciclo compostelano ‘Agustito’, el turno esta noche es para el conocido pianista Manuel Gutiérrez, quien actuará a partir de las 21:30 horas en Borriquita de Belém.

Integrante a su vez del trío Sumrrá, el músico ofrecerá un concierto de jazz para el que las entradas cuestan 7 euros, con caña incluida, tal y como se indica en el cartel anunciador.