Bomberos y Policía Local dejan el servicio bajo mínimos en Santiago al no hacer más horas extra

El parque de Bomberos inoperativo por primera vez en un siglo y sólo un agente de la Policía Local patrullando las calles. Esta es la situación que se vivió ayer en Santiago y que podría repetirse ya el próximo viernes. El personal municipal lleva tiempo alertando de la falta de efectivos y de que los servicios se sostienen por el sobreesfuerzo de los trabajadores. El viernes los Bomberos trasladaron al Concello que no iban a hacer más horas extraordinarias, el próximo día 29 los Policías Locales celebrarán una asamblea para decidir si este colectivo se suma a la medida, aunque en la práctica algunos agentes ya han decidido no realizar refuerzos. Fuentes sindicales precisan que no se trata de una huelga, pero reconocen el cansancio de las plantillas a las que además se les adeudan las horas extra desde noviembre del año pasado. Raxoi asevera que las pagará en noviembre mientras la alcaldesa se reunió ayer con los Bomberos para «chamar á súa responsabilidade e solicitarlles que se incorporen aos servizos para atender as quendas necesarias», explicó la portavoz municipal Míriam Louzao. Por el momento la mediación de Goretti Sanmartín no ha tenido éxito.

En el parque de Bomberos quedaron ayer sólo tres personas, insuficientes para poder salir si se produjese cualquier incidente. En ese caso tendrían que venir efectivos de otros lugares. Ya ocurrió el viernes, cuando fue necesario movilizar al GES de Brión y al GES de Padrón para intervenir en el incendio del tren de la Intermodal. Los escasos efectivos compostelanos ya luchaban contra las llamas en la Praza de Galicia. La inoperatividad del parque se mantuvo entre las 22.00 horas del domingo y las 22.00 horas de ayer. Fuentes sindicales confirman que hoy y mañana quedarán seis efectivos y Santiago volverá a contar con sólo tres bomberos trabajando el viernes, es decir, otra vez sin servicio. Durante la jornada de ayer, según confirman las mismas fuentes, tan sólo un agente de la Policía Local patrulló las calles compostelanas durante el turno de la mañana.

Turno mínimo de 9 efectivos

La portavoz del Gobierno local, Miríam Louzao, precisó que el parque de Bomberos «non estaba cerrado». Sin embargo, reconoció que el turno mínimo debe de ser de nueve efectivos «para garantir que existan dous equipos de catro persoas cada un e unha persoa na central». Louzao explicó que para este lunes había sólo un equipo de cuatro personas y una se puso de baja.

La portavoz del Gobierno local consideró que los problemas de falta de efectivos se arrastran desde hace años. Comenzaron con los recortes a la contratación de funcionarios impuestos por el Gobierno central tras la crisis económica de 2008, que impidió durante años cubrir todas las jubilaciones que se iban produciendo, lo que fue mermando las plantillas. Además, Louzao habló también de «unha redución de prazas por decisión política de gobernos anteriores».

Según explicó, en el parque de Bomberos compostelano llegaron a trabajar 75 personas. Cuando el Bipartito tomó posesión había 53 agentes, hoy son 56 y la previsión es que se sigan incrementando. «Neste momento estamos en proceso de cubrir doce prazas, tres delas serán de carácter inmediato», subrayó. En la Policía también faltan efectivos. Hay unos 120 agentes cuando llegaron a ser 177 en el año 2003.

Medida de presión

La portavoz municipal consideró «una medida de presión» la decisión de no realizar más horas extra por parte de los bomberos y policías locales, con los que se están negociando mejoras retributivas. Fuentes sindicales confirman que exigen que se cumplan distintas sentencias del Tribunal Supremo relativas a las nocturnidades y festividades y también reclaman mejoras en el precio al que se pagan las horas extraordinarias (actualmente por debajo de las ordinarias). Llevan ya tiempo en conversaciones sin que se produzcan avances y también sin que se efectúe el pago de los doce meses que se adeudan por los refuerzos efectuados. Louzao aseveró ayer que se pagará «hasta marzo» con la nómina de noviembre.

Críticas de la oposición

La oposición culpó ayer al Ejecutivo local de los problemas. Las críticas más duras llegaron desde el PP. En una rueda de prensa convocada de urgencia, los concejales Olaya Otero y José Ramón de la Fuente, denunciaron, que «as veciñas e veciños da capital de Galicia, as persoas que nos visitan e o noso patrimonio, non teñen garantida a súa seguridade de producirse algunha emerxencia». El PP de Santiago aseveró que lleva tiempo pidiendo que el Concello eleve al máximo las posibilidades de la oferta de empleo público «para priorizar as plazas de bombeiros e de policías». Raxoi dice que ya está convocando el 125% de la tasa de reposición por jubilaciones, el máximo que se permite. Los populares pidieron también la cabeza del concejal Xan Duro, al que además de reprochar su gestión de Policía y Bomberos consideran responsable «da falta de contratos dos centros socioculturais, do transporte urbano ou o da Praza de Abastos».

«É moi grave», aseguró el concelleiro no adscrito Gonzalo Muíños después de que el parque de Santiago se encuentre bajo mínimos durante 24 horas. Muíños pidió a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que de explicaciones públicas de cómo se ha llegado a una situación que «é a primeira vez en máis de cen anos».

Desde el PSOE, Sindo Guinarte reclamó al Ejecutivo celeridad para pagar las horas extra y también en la contratación de nuevos efectivos. La situación actual «require unha resposta inmediata por parte do Goberno municipal para garantir o correcto funcionamento do servizo».

Parque comarcal

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aprovechó ayer la crisis en Santiago para acusar al Concello de retrasar la puesta en marcha de un parque comarcal del Bomberos. Preguntado tras el Consello de la Xunta, Rueda solicitó a Raxoi que dé una respuesta a la propuesta que ya han acordado tanto la Xunta como la Diputación de A Coruña. El mandatario autonómico subrayó que la comarcalización supondría también actuar sobre los recursos humanos. El presidente explicó también que los efectivos del parque compostelano han tenido que ser cubiertos «en algún momento o complementados» por los servicios de los alrededores que dependen de los consorcios provinciales y de Protección Civil.

El Consistorio compostelano, dijo Rueda, tiene desde «hace tiempo» una propuesta encima de la mesa para comarcalizar el servicio, una cuestión que supondría actuar también sobre los recursos humanos de lo que sería el parque «matriz» de Santiago. El presidente aseveró que pese a que tanto la Xunta como la Diputación de A Coruña estaban «de acuerdo» en esto, hasta el día de hoy no se ha materializado. Por ello, ha pedido al Ayuntamiento de Santiago que, tras «todos estos meses que ya pasaron sin tener una respuesta», la de «cuanto antes».

Desde el Concello, la portavoz Miríam Louzao aseguró que el futuro parque comarcal es «un engranaxe complicado». Louzao indicó, sin embargo, que es Santiago quien está «pendiente de informes» de otras administraciones y auguró que el nuevo parque «parece que por fin vai a ver xa o fin».