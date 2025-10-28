A investigación punteira da USC acércase á sociedade: xornada de portas abertas nos centros singulares
A novena edición de Ciencia Singular permitirá coñecer a actividade do CiQUS, CiMUS, CiTIUS, IGFAE e CRETUS o sábado 8 de novembro
Xa está aberta a inscrición
L.R.
Un ano máis, a Rede de Centros Singulares de Investigación da Universidade de Santiago abre as portas á cidadanía o vindeiro sábado 8 de novembro, coa celebración da novena edición de Ciencia Singular. Axornada ofrece a visita ao Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS), ao Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS), ao Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), ao Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) ou ao Centro de Investigación Interdisciplinario en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS).
Desde as 10.00 da mañá e ata as 20.00 horas, persoas de todas as idades percorrerán estas instalacións científicas para coñecer, da man do persoal investigador, o labor punteiro que se desenvolve neles día a día.
Para participar nas actividades é preciso un rexistro previo, que pode formalizarse na páxina web de Ciencia Singular dende este mércores 29 de outubro ás 16.00 horas. Na propia páxina estarán accesibles os programas e horarios da xornada. Habilitaranse catro quendas de visitas (10.00, 12.00, 16.00 e 18.00 horas). ecg
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- El hombre que vivía desnudo en Cervantes reaparece tras abandonar la plaza por una orden de alejamiento
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»