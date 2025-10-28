Llega a Santiago 'Foot', la obra que muestra la realidad del genocidio en Gaza desde el fútbol

Un monólogo poético en la voz de un futbolista palestino que nos habla sobre el imposible camino de su equipo para clasificarse en el Mundial. Un camino de controles militares, exilio, corrupción y muerte. Esta es la premisa de 'Foot', obra que muestra la realidad del genocidio en Gaza desde el fútbol, la cual podrá verse el próximo jueves en el Teatro Principal de Santiago.

“Este relato sérvenos para falar da opresión e persecución do pobo palestino, pero tamén da súa resistencia e da vontade de manter a identidade propia”, ha explicado la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, durante la presentación de esta actividad.

Foot llega a Santiago / Concello de Santiago

Más allá del fútbol

'Foot' va más allá del fútbol, utilizándolo como medio para no solo contar una historia, sino para reclamar justicia. A este respecto, la tenienta de alcaldesa ha recordado el “poder que teñen o deporte e os deportistas para ser un enorme altavoz de determinadas causas, tamén de causas xustas coma esta, como se demostrou co acontecido na Vuelta Ciclista ou coas polémicas suscitadas por futbolistas como o compostelán Borja Iglesias”.

Inspirada en hechos reales, 'Foot' está escrita por el dramaturgo Ismail Khalide, nacido en Beirut de padres palestinos y criado en EE.UU; bajo la dirección de Samy Khalid, actor y director madrileño de padre palestino.

Tras la representación teatral, que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Teatro Principal, está previsto un coloquio con el activista Mohamed Safa.

En cuanto a las entradas para ver la obra, son gratuitas y se pueden retirar entre este martes y el propio jueves en la Zona C, de 11 a 16.00 horas y de 16 a 19.00 horas. El jueves habrá también entradas disponibles en el Teatro Principal.

La representación de la obra nace de la colaboración "que o Concello mantén coa Plataforma Compostela por Palestina para expresar públicamente, a través de diferentes accións, o rexeitamento de Santiago ao xenocidio que o Estado de Israel está levando a cabo contra o pobo palestino”, ha explicado Rozas.