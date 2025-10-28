Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A final do Premio Narf, no Salón Teatro de Santiago este domingo

Xunto aos aspirantes Marián, Belém Tajes e Vimbio, actuará Caamaño&Ameixeiras

Natividade González, Marián, Jacobo de Castro e Rocío Castro, na presentación da gala final.

Natividade González, Marián, Jacobo de Castro e Rocío Castro, na presentación da gala final. / Cedida

Redacción

Santiago

A gala final do Premio Narf celebrarase este domingo no Salón Teatro, nunha cita na que as tres bandas finalistas -Marián, Belém Tajes e Vimbio- actuarán durante quince minutos cada unha delas, e que contará tamén coa intervención de Caamaño&Ameixeiras, dúo de folk invitado nesta ocasión.

O gañador, segundo se explicou nunha rolda de prensa na que participaron representantes das bandas Marián e Jacobo de Castro, xunto á comisaria deste galardón, Rocío Castro, e a deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Natividade González, recibirá catro mil euros.

O segundo clasificado seleccionado por un xurado configurado por Daniel Salgado, Ugia Pedreira, Alberto Busto, Noa Díaz e Tomi Legido, obterá dous mil euros, e o que quede en terceiro posto recibirá 1.500 euros.

A música como forma de expresión identitaria

Natividade González explicou que a gala de Santiago, que comezará ás 19:00 horas, «será un espazo para desfrutar, para lembrar a Fran Pérez Narf, pero sobre todo para reflexionar sobre o papel da música como forma de expresión identitaria e de conexión entre culturas, para recoñecer a excelencia na música e na creación artística dentro do panorama galego, así como promover a proxección dos artistas».

A final será presentada polo xornalista Luís Pardo, e aos mandos dos efectos visuais estará o artista Iván Torres.

Este concurso ten o obxectivo de difundir, apoiar e promocionar os grupos e artistas musicais das diferentes comarcas e localidades galegas, así como lembrar e difundir socialmente a figura e a obra do músico e compositor Fran Pérez Narf. Entre os xa gañadores, Caldo, Mounqup, Bala ou Familia Caamagno.

TEMAS

A final do Premio Narf, no Salón Teatro de Santiago este domingo

