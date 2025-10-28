Una nueva figura administrativa acelera la construcción del Cesga del siglo XXI
La futura sede en A Sionlla se convierte en el primer proyecto estratégico de investigación de iniciativa pública de Galicia
Simplifica los trámites y el objetivo es que esté listo en verano
La construcción del nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), en Santiago, se convirtió este lunes en el primer proyecto estratégico de investigación de iniciativa pública de Galicia, tras su aprobación en el Consello da Xunta. Esta nueva figura, creada por el propio Gobierno gallego, «permite axilizar o proceso e simplificar os trámites administrativos para facer realidade o edificio do Cesga no verán de 2026, acelerando así o liderado de Galicia en supercomputación e tecnoloxías cuánticas», indicaron desde la Administración autonómica.
Para la declaración de proyecto estratégico fue necesario que este estuviese en exposición pública, «o que se resolveu sen ningunha alegación o pasado mes de setembro e con todos os informes pertinentes favorables». De este modo, indicaron, «poderase avanzar de forma inmediata na tramitación técnica e administrativa das obras e instalacións, garantindo a súa execución dentro dos prazos fixados». Además, la consideración de proyecto estratégico «implica a tramitación preferente e urxente, a prevalencia sobre o planeamento urbanístico, a exención de licenza municipal e a coordinación interadministrativa».
«Vangarda tecnolóxica europea»
Desde la Xunta señalaron que este medida «posibilitará que se reforce a posición de Galicia na vangarda tecnolóxica europea, mellorar a competitividade da I+D+i e o impulso da cooperación entre investigación e tecido empresarial, equiparando así a nosa comunidade ás principais rexións innovadoras de Europa».
Este crecimiento, inciden desde el gobierno gallego, «acentúase aínda máis coa concesión da fábrica de intelixencia artificial 1HealthAI, que se instalará no novo edificio do Cesga». «Galicia vén de conseguir unha das seis novas fábricas europeas de intelixencia artificial que, cun orzamento de 82 millóns de euros, estará centrada no ámbito da saúde humana, animal e ambiental, o que sitúa á Comunidade na elite na área da intelixencia artificial e en ámbitos como a biotecnoloxía», valoraron este lunes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.
13 millones
La construcción del nuevo edificio del Cesga, en el polígono de A Sionlla, está previsto que comience «nos vindeiros días, cun investimento de 13 millóns, e levantarase nunha parcela de máis de 9.100 metros cadrados».
En cuanto a la dotación de equipamientos, albergará el nuevo supercomputador Finisterrae IV, un sistema de almacenamiento y un computador cuántico que cuentan con un presupuesto de 34 millones de euros: «No caso do supercomputador, proporcionará unha potencia adicional para cubrir necesidades de intelixencia artificial, mentres que a ampliación do almacenamento posibilitará albergar gran cantidade de datos de modo permanente».
Inversión total
Con una inversión total de 56 millones de euros, el nuevo Cesga será complementario a la actual sede situada en el campus universitario de Santiago «e suporá un importante incremento da capacidade de cálculo e almacenamento científico, reforzado agora pola fábrica de IA». En cuanto al nuevo computador cuántico, «suporá darlle ao Cesga novas capacidades e completar a súa oferta actual».
«Este centro mixto da Xunta e do CSIC seguirá mellorando os servizos que presta e que redundan nunha mellora da calidade de vida dos galegos, contribuíndo a fortalecer e ampliar as colaboracións que o centro mantén con empresas tractoras de diversos sectores», subrayaron desde la Xunta.
