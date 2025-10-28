Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oitenta candidatos a director asistente da Real Filharmonía de Galicia

Procedentes de dezasete nacionalidades, a súa resposta a esta convocatoria reflicte o interese pola labor da orquestra compostelá

A Real Filharmonía de Galicia, nunha actuación en Santiago no Auditorio.

A Real Filharmonía de Galicia, nunha actuación en Santiago no Auditorio. / Jesús Prieto

Redacción

Santiago

Un total de 81 persoas procedentes de 17 nacionalidades diferentes presentáronse á convocatoria da Real Filharmonía de Galicia para seleccionar un novo director asistente para a anualidade 2026/2027. Unha importante resposta, reflexo do atractivo internacional que esperta o proxecto artístico da orquestra compostelá. En concreto, a metade dos aspirantes son de orixe española, mentres que entre o resto os hai de Colombia, Chile, Italia, Polonia, Alemania, Brasil, Portugal, Suiza, China, Cuba ou Filipinas.

Novas xeracións da dirección musical

A elevada participación deste ano confirma tamén «a relevancia da formación musical como espazo de aprendizaxe e colaboración para as novas xeracións de profesionais da dirección musical; ámbito no que a Real Filharmonía está moi comprometida, creando oportunidades para o talento emerxente e ofrecendo unha experiencia única de traballo directo co conxunto e co seu equipo artístico», apunta a orquestra.

O posto de dirección asistente supón tamén unha fonte de inspiración e renovación para o propio grupo, nunha iniciativa coa que a orquestra con sede en Santiago amosa a súa vontade de seguir sendo unha formación aberta aos novos tempos, apostando polo futuro da música e pola transmisión de coñecemento, consolidando á Real Filharmonía de Galicia como un referente neste eido para as novas xeracións.

