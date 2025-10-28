Sanmartín garantiza que habrá dotación suficiente esta semana en el parque de Bomberos

Santiago tendrá esta semana una dotación suficiente de efectivos en el parque de Bomberos para poder acudir a sofocar un incendio. Así lo ha garantizado esta mañana la alcaldesa, Goretti Sanmartín, después de que este lunes el parque permaneciese inoperativo por primera vez en sus más de 100 años de historia al no tener agentes suficientes para hacer frente a un posible fuego en la ciudad. Tras la negativa de los trabajadores a reforzar el servicio mediante horas extra -a las que se recurre por la falta de personal que se arrastra desde hace años-, durante 24 horas solo quedaron 3 efectivos en el parque. El equipo más pequeño posible debería contar con cuatro agentes, pero el domingo el Concello tuvo conocimiento de que uno de los bomberos se ponía de baja. Tanto Bomberos como Policía Local llevan desde noviembre de 2024 sin cobrar este trabajo extraordinario que les lleva a realizar jornadas de hasta 72 horas semanales.

Pese a que fuentes sindicales explicaron el lunes a EL CORREO GALLEGO, que el próximo viernes el turno podría volver a quedar con sólo tres personas, Sanmartín aseveró que habrá efectivos suficientes durante toda la semana. La alcaldesa insistió en que el parque no ha estado cerrado, como ha denunciado el PP de Santiago, y recordó que aparte de salir a sofocar incendios, los Bomberos realizan otro tipo de tareas que pudieron ser atendidas. Además, indicó que se dio aviso al 112 para que en caso de que se produjese algún incendio se desplazasen efectivos de otras localidades.

Sanmartín se mostró muy crítica también con la actitud del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que el lunes cargó contra Santiago por no dar una respuesta a la propuesta para crear el parque comarcal de Bomberos realizada por la Xunta y la Deputación de A Coruña. La regidora compostelana acusó al mandatario autonómico de mentir. "No sé a qué viene que Rueda falte a la verdad en la rueda de prensa del Consello de la Xunta", aseveró. Según la alcaldesa, Rueda dijo que "la pelota está en el tejado del Concello de Santiago cuando la tramitación que se está haciendo en estos momentos depende de una respuesta del Consorcio Provincial de Bombeiros".

"No puede gestionar una comunidad de vecinos"

El líder de los populares de Santiago, Borja Verea, volvió este martes a responsabilizar al Bipartito de la situación. Verea consideró que el equipo de Gobierno "no está capacitado ni para gestionar una comunidad de vecinos". El PP tachó a Sanmartín de "negligente" ya que entiende que "su indolencia está a poner en riesgo la vida de los profesionales, de los bomberos y de los vecinos". Desde el Concello insisten que la falta de efectivos tiene que ver con los recortes impuestos tras la crisis de 2008, que impidieron cubrir todas las jubilaciones e indican que en estos últimos años han tomado medidas para "reforzar" tanto el servicio de Bomberos como el de Policía Local. Desde el PSOE, la concejala Marta Abal consideró que este refuerzo debería de acometerse con mayor celeridad.