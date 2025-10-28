Verea tacha de intolerable la gestión de Raxoi y defiende la profesionalidad de los Bomberos de Santiago
"Son un auténtico perigo público e o mellor que poden facer, porque lle están facendo moito dano a esta cidade, é pedir perdón e marcharse a súa casa”, ha expuesto el líder de los populares de Compostela
El líder de los populares de Santiago, Borja Verea, volvió este martes a responsabilizar al Bipartito de la situación actual de los Bomberos de Santiago. A este respecto, Verea ha apuntado no solo a la "irresponsabilidade do goberno do BNG e CA por ter o parque de bombeiros de Santiago pechado este luns", sino también a la "pouca vergoña de sinalar como culpables e poñer na diana a uns profesionais, como son os bombeiros e a policía local, que non cobran as súas nóminas completas, xa que dende hai case un ano teñen as horas extras sen pagar”.
El PP tachó a Sanmartín de "neglixente", ya que entiende que "a súa indolencia está a por en risco a vida dos profesionais, dos bombeiros, dos cidadáns e da veciñanza, ademais deixou á cidade sen policía local de patrulla, só hai un policía na rúa”.
Asimismo, Verea consideró que el equipo de Gobierno "non está capacitado nin para dirixir unha comunidade de veciños". "Son un auténtico perigo público e o mellor que poden facer, porque lle están facendo moito dano a esta cidade, é pedir perdón e marcharse a súa casa”, ha finalizado.
