Santiago
A Xunta destina 5,1 millóns de euros a reforzar o equipamento de investigación da USC
O Goberno galego anuncia un incremento do 35 % na súa achega, orientada a mellorar os recursos innovadores e a coordinación
O Consello da Xunta deu onte luz verde a unha achega á Universidade de Santiago de Compostela (USC) de 5,1 millóns de euros para reforzar o equipamento de investigación. O acordo comprende unha cuantía total de 12, 5 millóns para as tres universidades galegas, o que supón un incremento do 35 % nesta liña de actuación con respecto ao ano anterior, segundo destacou o presidente autonómico, Alfonso Rueda.
Así mesmo, antes de que finalice o ano estará dispoñible unha plataforma para que os centros de investigación da USC poidan compartir equipos científico-técnicos con outros centros de Galicia. Segundo a Xunta, isto suporá na práctica un mellor aproveitamento de sinerxías para un maior impacto dos proxectos de innovación e investigación que desenvolven. A través da web, poderán intercambiar recursos, posibilitando un maior acceso a todo tipo de materiais para os diferentes axentes da I+D+i galega. O obxectivo final é avanzar nunha estratexia que permita a xestión eficiente e integrada dos recursos e capacidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), para a súa vertebración e posta en valor.
Equipamento e recursos innovadores
O primeiro bloque do acordo adoptado pola Xunta céntrase no reforzo dos recursos innovadores destinados aos estudos de grao e mestrado. Trátase, en concreto, da adquisición de equipamento científico e instrumentación avanzada, acondicionamento e dixitalización de espazos educativos, acceso a recursos dixitais e a conformación de plataformas de coñecemento e divulgación que lles permitan aos estudantes e docentes manterse á fronte do desenvolvemento tecnolóxico e adquirir as competencias necesarias a través dos seus estudos universitarios.
A través destes convenios, poderán acceder a licenzas de software, recursos bibliográficos, plataformas de coñecemento, así como á adquisición de equipamentos informáticos, simuladores ou material de todo tipo para os laboratorios dos estudos de grao e mestrado.
Cooperación entre os centros de investigación
A segunda parte do acordo centra os seus esforzos no fortalecemento das infraestruturas dos servizos centrais das universidades, así como na consolidación do equipamento dos centros da Rede Cigus para maximizar o impacto das súas actividades ao mesmo tempo que se impulsa o uso compartido e racional das infraestruturas científico-técnicas de Galicia.
Nesta epígrafe, os gastos subvencionables con esta axuda refírense a instalacións, recursos e servizos afíns utilizados pola comunidade científica para realizar investigacións nos seus ámbitos de coñecemento. Trátase de equipamento altamente especializado como un sistema compacto de microscopia, unha máquina de medida de coordenadas, un escáner láser para brazo de medición, incubadores de CO² ou cámaras de calor e secado, así como impresoras 3D de resina, brazos robóticos con sensores de forza nas articulacións, sistemas láser de distintas características, kits de equipamento de diferentes tipos ou bombas de mostraxe, entre outros.
A adquisición deste equipamento científico e técnico permitirá «a execución de proxectos de investigación de calidade que melloren os seus resultados e o impacto económico e social, así como para o propio funcionamento e mellora dos servizos comúns e das infraestruturas de investigación existentes; polo tanto, priorízase o equipamento de última xeración que é necesario para acadar a excelencia na investigación», informou a Xunta.
Ademais, posibilítase compartir o equipamento científico-técnico con outros centros. Durante o período en que o material estea compartido, haberá un técnico á disposición para facilitar o seu uso.
