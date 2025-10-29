Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente múltiple deja un herido en la AP-9 a la altura de O Castiñeiriño

La llamada de un particular alertó al 112 Galicia de que "otro conductor invadía su carril y que daba como bandazos"

Imagen de archivo de una retención provocada por un accidente en la autopista AP-9 a su paso por Santiago

Imagen de archivo de una retención provocada por un accidente en la autopista AP-9 a su paso por Santiago / Susana López Carbia

David Suárez

Santiago de Compostela

Un accidente múltiple ocurrido entre tres turismos este miércoles en la autopista AP-9 a su paso por Santiago, se ha saldado con una persona herida y ha provocado largas retenciones a primera hora entre las salidas de O Milladoiro y Ourense.

Fuentes consultadas del 112 Galicia han confirmado a El Correo Gallego que recibieron el aviso del siniestro por la llamada de un particular en torno a las 10.13 horas, en la que señalaba que "otro conductor invadía su carril y que daba como bandazos", lo que terminó provocando la colisión.

Según explican desde el centro de emergencias, el suceso se ha producido en el punto kilométrico 72, más o menos a la altura del barrio de O Castiñeiriño en sentido A Coruña. Un tramo con tres carriles en el que causante del accidente, invadió los otros carriles golpeando a dos turismos, un dato confirmado por la Guardia Civil a la sala de operaciones de Axega.

Finalmente, además de las largas colas formadas por el operativo de rescate, uno de los conductores ha tenido que ser trasladado por Urxencias Sanitarias para ser tratado de sus heridas.

