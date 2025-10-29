La dermatosis cierra a cal y canto el mercado ganadero de Amio: "Faltan os feirantes"

El recinto ferial de Amio, en Santiago, permaneció cerrado a cal y canto este miércoles debido al riesgo de propagación de la enfermedad de la dermatosis nodular bovina (DNB). Las medidas preventivas contra esta patología de las vacas establecidas por la Xunta incluyen la suspensión de las ferias y mercados de ganado durante tres semanas, por lo que quedan al menos dos miércoles más en los que se repetirá la imagen de la feria de Amio con las persianas metálicas bajadas.

Sin camiones, coches, gente ni ganado, el único bullucio que se escuchaba este miércoles era el de las pulperías, que abrieron fieles a su cita semanal al recinto. Desde Pulpería Guerra, una de las clásicas, reconocen el bajón por la medida. "Faltan os feirantes", que son los clientes que llenan el negocio a lo largo de la mañana. Como madrugan mucho para llevar el ganado, "eles xa comen ás 11 da mañá ou así". En principio, la medida se mantendrá dos semanas más, pero las pulperías "seguiremos abrindo igual os mércores".

Esta vez, la mañana fue más tranquila de lo habitual en el recinto, que sin embargo se fue animando poco a poco hacia el mediodía, cuando la explanada más próxima a las pulperías ya estaba llena de coches y las mesas, de comensales. "A mediodía hai a xente de sempre", apuntaban en otro de los puestos que abrió en Amio este miércoles.

Sin horizonte claro

La prohibición de la Xunta de celebrar ferias y mercados ganaderos se aprobó inicialmente para tres semanas (21 días), aunque su prórroga o no dependerá de la evolución de la dermatosis. Al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa y con mucho impacto para el ganado, las administraciones están siendo estrictas con su control, sobre todo tras decretarse varios focos en Cataluña. También está prohibido el traslado de ganado.

Vacunación en una zona afectada por la dermatosis nodular contagiosa en Cataluña / E. P.

La feria de Amio congrega todos los miércoles a decenas de ganaderos de toda Galicia y más de un millar de animales de media. Del mismo modo, el mercado de Silleda de los martes también está clausurado.