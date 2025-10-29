Los mejores descuentos llegan este jueves y viernes al Outlet Área Central con el 'Long Weekend'

El Outlet Área Central (Santiago) celebra este jueves 30 y el viernes 31 dos jornadas de descuentos en sus establecimientos comerciales bajo la promoción Long weekend.

Sustituyendo el Súper jueves, que se celebraba todos los últimos jueves de cada mes y que, por tanto, sólo duraba un día, el Long weekend ofrece la posibilidad a los clientes de disfrutar de los descuentos de las mejores marcas durante más días.

A partir de ahora, los descuentos extras se pueden disfrutar el último jueves de cada mes y el viernes, sábado y domingo (si es de apertura) inmediatos. Hasta cuatro días para que los clientes puedan organizar las compras con calma y aprovechar las promociones de las firmas de referencia y exclusivas con las que cuenta el Outlet Área Central.

En concreto, esta primera edición del Long weekend se podrá disfrutar este jueves 30 y viernes 31 de octubre, ya que el sábado es festivo y este domingo no abren los comercios. Los establecimientos adheridos a la promoción dispondrán de un cartel alusivo en su escaparate.

Como un plan perfecto para dar la bienvenida al fin de semana, con el Long weekend Área Central facilita las compras y da todas las opciones para que sus clientes puedan aprovechar las mejores ofertas de sus comercios.