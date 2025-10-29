Los mejores descuentos llegan este jueves y viernes al Outlet Área Central con el 'Long Weekend'
Esta nueva promoción permite a los clientes disfrutar de ofertas rebajadas de las mejores marcas durante el último fin de semana de cada mes, comenzando desde el jueves
El Outlet Área Central (Santiago) celebra este jueves 30 y el viernes 31 dos jornadas de descuentos en sus establecimientos comerciales bajo la promoción Long weekend.
Sustituyendo el Súper jueves, que se celebraba todos los últimos jueves de cada mes y que, por tanto, sólo duraba un día, el Long weekend ofrece la posibilidad a los clientes de disfrutar de los descuentos de las mejores marcas durante más días.
A partir de ahora, los descuentos extras se pueden disfrutar el último jueves de cada mes y el viernes, sábado y domingo (si es de apertura) inmediatos. Hasta cuatro días para que los clientes puedan organizar las compras con calma y aprovechar las promociones de las firmas de referencia y exclusivas con las que cuenta el Outlet Área Central.
En concreto, esta primera edición del Long weekend se podrá disfrutar este jueves 30 y viernes 31 de octubre, ya que el sábado es festivo y este domingo no abren los comercios. Los establecimientos adheridos a la promoción dispondrán de un cartel alusivo en su escaparate.
Como un plan perfecto para dar la bienvenida al fin de semana, con el Long weekend Área Central facilita las compras y da todas las opciones para que sus clientes puedan aprovechar las mejores ofertas de sus comercios.
