Premio Novela Europea: cálida acogida del Casino de Santiago a los ganadores

Los escritores ganadores de la XVIII edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago, Delphine de Vigan y Bernhard Schlink, recibieron este martes una cálida acogida por parte del público compostelano en la jornada previa a la entrega del galardón, que se celebra hoy a las 19.00 horas en la sede de la entidad en la Rúa do Vilar. El espacio de la sala se quedó pequeño ante la expectación creada por la presencia de los autores, que protagonizaron un coloquio sobre sus obras acompañados por cientos de lectores.

La francesa Delphine de Vigan, premiada por la novela Los reyes de la casa, destacó que su obra ha tenido buena acogida entre los jóvenes y se mostró «sorprendida» de que estos lectores no la consideraran una ‘boomer’, además de que se hayan sentido «estupefactos» con los hechos que relata. La novela de De Vigan toca asuntos relacionados con los peligros de la sobreexposición en redes sociales de los niños y la explotación como influencers por parte de sus familias. A la hora de abordar su obra, confesó que «no estoy en ninguna red social», pero conoció este mundo a través de la televisión y se fue sumergiendo poco a poco en su funcionamiento.

El alemán Bernhard Schlink, galardonado por la obra La nieta, resaltó sobre la misma que el papel principal está desempeñado por tres mujeres, con lo que este sector del público «ha leído el libro con mucho gusto». Schlink ironizó con que «en Alemania son las mujeres las que llevan a sus maridos a leer libros, por eso en este tipo de eventos hay algunos también». La obra parte del encuentro entre un jubilado y su nieta adolescente desde realidades muy diferentes. Schlink comentó que su inspiración procede de la experiencia de su pareja cuando era estudiante y fue acogida en Alemania Occidental procedente desde el este.

Bernhard Schlink, premiado por 'La nieta' / Luis Alonso Girgado

Durante la charla, el público planteó cuestiones para conocer la opinión de los autores al respecto como el papel que juegan las redes sociales en el acoso escolar, o los movimientos de extrema derecha, entre otros temas. Al término del acto, los escritores firmaron ejemplares de sus obras.

Antes del coloquio, el presidente de la Asociación Cultural Casino de Santiago, Ubaldo Rueda, destacó que es «muy especial» poder dialogar con los premiados. La presentadora Maribel Martín valoró que se trata de «dos de los mejores escritores europeos». El acto estuvo moderado por las profesoras de Literatura Loli Sans y Marga Vidal, y contó con la traducción de Lucía Miranda y Manuel Mallo.