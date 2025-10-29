O público compostelán reencóntrase co seu amor de outono: regresa Cineuropa
As entradas e bonos da XXXIX edición saen á venda o 5 de novembro a partir das 11 horas na Zona C e en compostelacultura.gal
O Festival Cineuropa regresa un outono máis a Compostela -entre o 7 e o 23 de novembro-, disposto a ofrecerlle ao seu público 140 filmes de cineastas consagrados e noveis, internacionais e galegos, que crean ficción e que cultivan o xénero documental. Un reencontro co público da capital de Galicia que ano tras ano, e xa van 39, demostra a súa querenza polo cinema menos comercial e polo ritual de compartir colectivamente o amor pola sétima arte.
E precisamente o amor ten nesta edición de Cineuropa un espazo destacado, mais non o clásico amor romántico, "melodramático", senón o amor "en todas sus formas, en toda su diversidad, porque el cine del odio no es, precisamente, el que defendemos en el festival". Falaba así o director de Cineuropa, José Luís Losa, para poñer enriba da mesa a necesidade de abordar o amor "en tiempos de discursos de odio y de negación del diferente".
Así, Cineuropa 2025 vai proxectar 39 filmes vencellados coas diferentes formas de amor e de amar, baixo o epígrafe As cousas do querer.
Losa presentou a programación desta edición do festival no Pazo de Raxoi, xunto á concelleira de Capital cultural, Míriam Louzao, e a deputada de Cultura pola Coruña, Natividade González. Ambas puxeron en valor nas súas intervencións a necesaria colaboración institucional para este tipo de iniciativas. "As axudas, máis que recursos económicos", matizou González, son necesarias "na aposta polo talento e pola creatividade" e remarcou que do que se trata é de que "os recursos públicos volvan sempre ao público".
A deputada provincial de Cultura tamén Cineuropa como "máis que un festival de cine, é parte da vida cultural e emocional de Compostela" e asegurou que os santiagueses debemos estar "orgullosos de vivir nun lugar onde o cinema é tan importante". E tamén de orgullo falou a edil Míriam Louzao, para quen Cineuropa é, ademais dun "símbolo de Compostela, un acto de resistencia cultural".
Premios Cineuropa 2025
José Luís Losa e a concelleira Louzao afondaron na programación desta XXXIX edición do festival, así como na traxectoria dos tres cineastas premiados este ano, entre eles a donostiarra-compostelá Jaione Camborda (Arima) que fixo historia ao gañar a Cuncha de Ouro do Festival de Cine de San Sebastián con O corno.
Xunto a ela van ser galardoados os directores Jonás Trueba (Los ilusos e Miniaturas), "referente do cinema independente español e herdeiro da mellor tradición humanista europea", e o palestino Kamal Aljafari, autor de dous documentais que se proxectarán nesta edición do festival, A fidai film e With Hasan in Gaza, un documento no que se narra a viaxe do cineasta á cidade palestina en 2001 para visitar un dos seus compañeiros de prisión, pois Aljafari foi detido polo goberno israelí. "Estaremos vien Gaza en 2001 mientras recordamos este año de genocidio", explicou Losa.
Dos tres galardoados, a concelleira Louzao destacou na rolda de prensa o seu "compromiso coa independencia creativa".
O programa e os escenarios
Catro van ser un ano máis os escenarios nos que se vai desenvolver o Festival Cineuropa: Teatro Principal, Salón Teatro, Auditorio de Galicia e Numax.
Baixo o lema Saír do outono e da clandestinidade vaise desenvolver unha programación con longametraxes de Paolo Sorrentino, François Ozon, Oliver Assayas, Lucrecia Martel, Alice Winocoue, Laura Casabé e Ana Clara Ribeiro, entre moitos outros. Precisamente da presenza feminina falou a edil Míriam Louzao para describir os traballos das cineastas como "voces que desafían o relato dominante, porque compromiso e a palabra que define Cineuropa".
Coma cada edición, o programa -cuxo calendario será público dende este próximo venres en cineuropa.gal-, o festival vaise distribuír entre a Sección Oficila Europea, Panorama Internacional, Docs Cineuropa, Panorama Audiovisual Galego e a sección competitiva, que vai xa pola súa quinta edición, Cineastas do presente. Os xornalistas e críticos de cinema Eulàlia Iglesias Huix, Ramón Lluis Bande e Florencia de Mugica, son os compoñentes do xurado deste ano.
Seccións paralelas, memoria e Faye Dunaway
Na sección paralela do festival, ademais de proxectárense filmes dos tres galardoados desta edición co premio Cineuropa, contarase co apartado Latinoamericano, Fantastique Compostela, o clásico Maratón, As cousas do querer, Cineuropa Miúda e Faye Dunaway: o talento convulso.
Desta última destacou o director do festival que se trata "de una actriz de Hollywood que se enfrentó a Hollywood" e comparouna co Greta Garbo, pois a súa traxectoria abrangue unha década "aunque a diferencia de Garbo ella no se desvaneció, la desvanecieron". Losa aproveitou para relatar a liberdade coa que a gañadora dun Oscar por Network desenvolveu o seu traballo na meca do cinema sen obviar a mala sona que lle puxeron por, entre outros, o seu enfrontamento co director Roman Polanski durante a rodaxe de Chinatown.
A memoria da 'esquecida' Faye Dunaway únese a outros documentos o que rememora os 50 anos da folga de actores e actrices nos últimos anos do franquismo, para o que se contará coa presenzada actriz Petra Fernández, e a proxección de Bajo las banderas, el sol, documental que pon o foco en ditaduras esquecidas, neste caso a do Paraguai baixo o mando de Alfredo Stroessner.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar
- Una nueva figura administrativa acelera la construcción del Cesga del siglo XXI
- Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años