Regresa la Fiesta del Cine a Santiago con entradas por 3,50 euros
Para acceder al descuento en las entradas, este año no será necesario acreditarse previamente
Vuelve la Fiesta del Cine a Santiago. La XXV edición se celebrará entre los próximos 3 y 6 de noviembre, cuatro días en los que los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,50 € por entrada.
Entradas Fiesta del Cine
Para disfrutar de este descuento no es necesario acreditarse previamente. La venta anticipada de entradas empieza este mismo miércoles, 29 de octubre, bien a través de la web de Cinesa As Cancelas como en sus propias taquillas.
Cabe recordar que las proyecciones en 3D, los eventos especiales o las butacas VIP pueden estar sujetas a suplementos, según las condiciones de cada cine participante en este programa. Asimismo, esta promoción no es acumulable a otros descuentos.
Organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), entre otros; la Fiesta del Cine busca fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.
