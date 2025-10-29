La USC no acepta la propuesta de la UVigo para descentralizar Medicina

El rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, recabó hace diez días el respaldo del Consello de Goberno a la propuesta que presenta la institución olívica en la recta final de las negociaciones para la descentralización del grado de Medicina. En las reuniones que ha mantenido desde entonces, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) la ha rechazado.

Según explican fuentes universitarias, en el último de los encuentros celebrados entre los tres rectores, que fue por videollamada, la institución compostelana habría realizado por primera vez ciertas concesiones. Sin embargo, el gran escollo de la negociación estaría en la titularidad de las nuevas plazas de profesor. La USC no estaría dispuesta a que se convocaran por parte de la UVigo o de la Universidad de A Coruña (UDC).

En el documento de siete puntos que presentó Reigosa ante su Consello de Goberno, uno de ellos se refería a esta cuestión. Todos estuvieron de acuerdo en que la UVigo debe tener profesores propios de Medicina, en el marco de ese nuevo acuerdo de descentralización del grado. La propuesta del rector fue que la institución viguesa sea la responsable de convocar, al menos, la mitad de las nuevas plazas de los docentes que van a impartir Medicina en los hospitales del territorio de la UVigo. Las mismas condiciones tendrían que regir en el área de influencia de la UDC.

Número de docentes

Este punto fue uno de los más contestados en el Consello de Goberno vigués porque la USC tendría la titularidad de dos nuevas plazas por cada una que tuvieran las otras dos instituciones gallegas, agravando la brecha en el número de docentes en Medicina entre las tres universidades, sostienen desde la UVigo.

Algunos asistentes abogaron porque fuera un porcentaje más elevado o, directamente, todas las plazas de profesor vinculado al Sergas, pero finalmente se aprobó el texto por unanimidad, prácticamente, tal cual lo redactó el rector. En ese mismo foro, Manuel Reigosa expuso que la UDC probablemente lucharía porque ese porcentaje mínimo se situara en el 75%.

Acuerdo de 2015

En el acuerdo de 2015 al que se aferra la USC y que solo descentraliza las prácticas, se había establecido un porcentaje del 15%.

Según explican fuentes conocedoras de las negociaciones, las conversaciones habrían encallado en este punto, ya que la institución compostelana no está dispuesta a ceder en él.

La UVigo aprobó el pasado 17 de octubre dar un último mes de prórroga a las negociaciones antes de dar la batalla por una facultad propia. Tal y como lo comunicó el propio rector vigués, la semana pasada estaban previstas dos reuniones presenciales, una en Vigo y otra en Santiago. Según fuentes universitarias, el viernes se habría celebrado una online.

Sin declaraciones

Desde la Universidad de Vigo han rechazado realizar declaraciones al respecto. Tras el verano, los rectores han asumido directamente las negociaciones, que han dejado de llevarse en el seno del grupo de trabajo para la descentralización, y las partes han pactado que no hablarán hasta que no haya un acuerdo.