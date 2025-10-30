Del concierto gratuito de Barry B a la Gala aRi[t]mar: cuatro planes para este jueves en Santiago

Concierto de Barry B y muestra de Lúa Gándara

ARTE Y MÚSICA. La Fundación Eugenio Granell inaugura (19 h.) la exposición Montaña sobre montaña. Saltamontes, con obra de Lúa Gándara. Y en Capitol, desde 19:30 horas, gratis, música con Barry B, Ginko Biloba, Futuro Alcalde y Amaramar, cita denominada Música no Atardecer.

Cartel oficial del concierto de Barry B en Santiago / Concello de Santiago

Gala aRi[t]mar con actuaciones de entrada libre

GALICIA-PORTUGAL. La gala aRi[t]mar se celebra a las 20.30 horas, en el Auditorio de Galicia, con entrada libre. El espectáculo estará conducido por Tati Moyano y Xurxo Souto y contará con actuaciones de Mondra (galardonado en el apartado de Mejor Canción Gallega), Diogo Piçarra (M. C. portuguesa), Elba Pedrosa (Mejor Poesía Gallega) y Cátia Cardoso (M. P. P.), además de la presencia institucional del municipio luso de Braga.

Es un certamen organizado por la Escola Oficial de Idiomas (EOI), con apoyo del Concello y Nordesía Producións.

La obra ‘Foot’ retrata la realidad palestina en el Teatro Principal

ESCENA. Foot, obra de teatro del dramaturgo libanés de origen palestino Ismail Khalidi con dirección de Samy Khalil, llega a las 19.30 horas al Principal, gratis. Al acabar, está previsto un coloquio con el activista Mohamed Safa.

La pieza consiste en un monólogo poético en la voz de un futbolista palestino que nos habla sobre el imposible camino de su equipo para clasificarse en el Mundial. Entradas disponibles en el despacho de billetes de la Zona C y en el propio teatro antes de la representación.

Llega a Santiago 'Foot', la obra que muestra la realidad del genocidio en Gaza desde el fútbol / CEDIDA

Charla de José Manuel Aldrey

CONFERENCIA. El Centro de Día Volta do Castro (Rúa de Ildefonso Sánchez Mera, 7) ofrece, a las 16:30 horas, una conferencia del neurólogo José Manuel Aldrey Vázquez que lleva por título Como resolver alteraciones de conducta en pacientes con demencia.

Charla de José Manuel Aldrey / CEDIDA

Es una cita de entrada libre que está promovida por la Escola Galega de Saúde Para Cidadáns (Sergas), la Axencia de Coñecemento en Saúde (Acis) y Galzheimer Care.