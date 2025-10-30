Santiago
Un dron vixiará as empresas do polígono do Tambre para previr accidentes
A medida enmárcase nun programa de seguridade integral desta área que inclúe a utilización de videocámaras e accións formativas
A Asociación Área Empresarial do Tambre vén de poñer en marcha un proxecto de mellora da seguridade –a través dunha liña de axudas da Consellería de Economía e Industria– que inclúe a adquisición dun dron destinado á prevención de accidentes laborais. Ademais,a entidade ten previsto a instalación de videocámaras de alta prestación con software de análise para prevención de incendios, a colocación de videocámaras de vixilancia e sistemas complementarios de comunicación e gravación de imaxes, así como a realización de actividades formativas e informativas.
«O proxecto dotará de novas ferramentas á área empresarial para mellorar a seguridade dun xeito integral, non só na protección de bens e persoas, senón tamén na prevención de incendios e riscos de accidentes», apunta o presidente da asociación, José Fernández Alborés.
Ademais, o presidente explica que suporá un «salto de calidade» nos servizos da área empresarial e un «avance notable» no uso de novas tecnoloxías, non só o hardware dos equipamentos, senón o propio software vinculado á intelixencia artificial, que posibilitarán un sistema de alertas que permitirán «unha área segura e intelixente».
O dron recén adquirido terá un uso de «ferramenta preventiva», e estará destinado á inspección técnica, co obxecto de reducir accidentes laborais, especialmente en contextos perigosos. En concreto, o dispositivo axudará a diminuír a exposición de riscos de accidentes por caídas a distintos niveis; obter información para unha mellor planificación das actividades; reducir sustancias tóxicas e perigosas; anticipar posibles situacións de risco ao ter unha maior visión; ou eliminar perigos de desprazamento ao terreo no uso de vehículos e por condicións meteorolóxicas.
Uso de videocámaras
A proposta abrangue a instalación dunha solución innovadora para a detección precoz de incendios que incorpora análise de vídeo térmico, combinado cun software de intelixencia artificial. Este sistema é capaz de detectar non só os lumes, senón tamén as fontes de calor capaces de orixinar os mesmos, reducindo o tempo de resposta.
Esta actuación consta da colocación de cámaras de vídeo de altas prestacións, con funcionamento autónomo capaz de recoller datos de toda a área empresarial, en tempo real e de forma continúa. Xunto ás cámaras, instalarase un software dotado de intelixencia artificial que analizará os datos que capta a cámara, reducindo o nivel de falsas alarmas producidas por reflexos solares ou maquinaria, entre outras cuestións. Toda esta información, unha vez procesada, pode comunicarse ás centrais de alarma, centros de control ou mesmo activar dispositivos externos como sirenas de evacuación.
O proxecto tamén inclúe a creación dun sistema de vídeo vixilancia, con 28 cámaras, para a zona Tambre-Boisaca e Sionlla-Costa Vella, con fin de ter un control dos seus accesos. Finalmente, a proposta incorpora tres actividades informativas e formativas, en formato teórico-práctico, nas que se abordarán cuestións como a seguridade en prevención de incendios no ámbito industrial, ciberseguridade e prevención de accidentes en obras e traballos en altura.
Máis de 400 empresas
Este proxecto abrangue toda a área empresarial, composta polas zonas do Tambre, A Sionlla, Boisaca e Costa Vella. Estas zonas suman máis de 3 millóns de metros cadrados, onde se localizan 425 empresas activas, ademais de varios centros de negocios, o viveiro de empresas da Cámara de Comercio de Santiago e o Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas do Biopolo Sionlla.
