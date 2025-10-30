Las floristerías acumulan encargos por Difuntos en Santiago: «Hai que andar a fume de carozo»

Una de las tradiciones más arraigadas con motivo de la festividad de Todos los Santos y la conmemoración de los Fieles Difuntos es la de llevar flores a los cementerios. Las floristerías de la capital gallega viven, quizás, las jornadas de mayor actividad de todo el año. Los días previos suelen ser frenéticos y esta edición no es diferente. EL CORREO se ha desplazado a varios establecimientos de Santiago para conocer de primera mano cómo se presenta esta campaña. El clavel, coinciden los profesionales, suele ser la flor más demandada para esta ocasión, si bien hay cientos de opciones posibles, con un amplio abanico de colores y también de precios. Los centros hechos son, explican, el producto más demandado, aunque muchos clientes también optan por comprar simplemente las flores y luego configurar en casa las composiciones.

«Sempre se demanda de todo un pouco, pero sobre todo centros e plantas, aínda que depende da disposición económica», explica Bea, propietaria de Flores al Instante, en la calle República Argentina, a la vez que apunta que «os precios subiron moi pouco con respecto ao ano pasado». En su tienda se pueden adquirir desde plantas de 6 o 7 euros hasta centros florales diseñados según las peticiones del cliente de varios cientos de euros.

«É un día especial e a xente pon un pouco máis de cariño á hora de decorar os cementerios, polo que o que máis se venden son centros», añade, al tiempo que revela que el tiempo no influye: «Gástanse os mesmos cartos chova ou non chova: o ano pasado fixo moito sol e vendeuse moito e para este ano, sen embargo dan chuvia e tamén se está vendendo ben». De hecho, admite que estos días «hai que andar a fume de carozo».

Diego, de LilasFloristas, en su establecimiento de O Castiñeiriño. / Arturo Reboyras

Diego, de Lilas Floristas, coincide en que «os centros é o que máis vai saíndo nestas datas, aínda que tamén se venden flores soltas». Explica que los precios «son un pouco máis altos que fóra destas datas especiais», pero indica que se mantienen «máis ou menos igual que o ano pasado por Defuntos». Al respecto, añade que en su floristería «facemos o posible para axustar e que os prezos non se disparen». En cuanto a las flores más demandadas, señala que «depende moito dos gustos», pero admite que el clavel tiene mucho éxito, sobre todo en color rojo, amarillo y blanco. También incide en que no siempre la flor más barata es la que más renta, puesto que el volumen de cada unidad importa mucho.