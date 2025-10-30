ATENEO DE SANTIAGO
Nicolás González Casares abre el curso del Seminario Europa
El eurodiputado socialista intervino este miércoles en el Ateneo para analizar la evolución de la UE
Redacción
El eurodiputado socialista Nicolás González Casares inauguró ayer el curso 2025-2026 del Seminario Europa, organizado por el Ateneo de Santiago en colaboración con la Asociación Federalista de Galicia, con una conferencia titulada La Unión Europea ante los nuevos dioses fuertes.
Ensayo como semilla
Su charla se centró en los retos que afronta el proyecto europeo en un contexto internacional marcado por la polarización, el avance de las fuerzas reaccionarias y la creciente presión geopolítica. Todo ello partiendo del ensayo titulado El retorno de los dioses fuertes: Nacionalismo, populismo y el futuro de Occidente, obra de Russell Reno, teólogo, doctor en Filosofía por la Universidad de Yale (EEUU).
Una UE fuerte
Nicolás González Casares considera que la Unión Europea «debe fortalecer su proyecto». El acto supuso el inicio de un nuevo ciclo de debates sobre el futuro de Europa, analizado con una perspectiva desde Galicia.
Al encuentro acudieron entre más personas asistentes, el presidente del Ateneo de Santiago, Francisco Candela.
Charla el lunes
El lunes, 3 de noviembre, a las 19.30 h. el Ateneo de Santiago programa en Afundación (Rúa do Vilar, 19), una mesa redonda titulada Un modelo industrial para Galicia, en la que participarán Melchor Fernández, Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, y Daniel Hermosilla, Director Ejecutivo do Grupo Rodiñas. Esa cita es parte de una nueva temporada de conferencias del Ateneo, programa que hace semanas tuvo como protagonista a la ex ministra socialista Carmen Calvo, actual Presidenta del Consejo de Estado.
