O Espazo Apego celebra en novembro un Samaín de momias, vampiros e castañas
Do 3 ao 26 de novembro programan actividades de promoción da lingua galega os luns, martes, mércores e xoves de 0 a 6 anos en horario de tarde
O Espazo Apego –República do Salvador, 12–, de promoción da lingua galega entre a cativada, vén de presentar a súa programación para o mes de novembro, centrada toda ela no Samaín, nas castañas, nas momias, nos vampiros e demais personaxes terroríficas. As actividades, nas que hai que solicitar praza, vanse desenvolver entre o luns 3 e o mércores 26 de novembro.
Así, cada luns do mes está dedicado á A lingua medra, sesións de 17 a 19 horas para crianzas de entre 2 e 6 anos. Os martes dedícanse aos contos en sesións de 17 a 18 horas para cativos de 0 a 3 anos e de 18.15 a 19.15 horas de 3 a 6 anos. Os mércores é a quenda do Enredando e Lingoreteando, para nenos e nenas de entre 3 e 6 anos en sesións de 17 a 19 horas; e os xoves chega o Tachán!, que desta volta vai contar coa presenza de Marta Ortiz e Cris Collazo.
Contos, castañas e teas de araña, de Marta Ortiz, está pensado para crianzas de 2 a 6 anos; e o espectáculo musical de Cris Collazo, Son no berce pensouse para cativada dende os 0 aos 3 anos.
A debuxar aos CSC
A programación dos centros socioculturais tamén trae novidades para novembro, coa celebración da Semana do debuxo en Compostela, que vai decorrer entre os días 4 e 8 da man de artistas coma Ana Luisa Frazão, Pablo Rosendo e Montsino. Actividades que se van desenvolver nos CSC de Vite, Fontiñas, Santa Marta, o Ensanche e Conxo.
