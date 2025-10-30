O pleno aproba tomar "medidas de choque" para frear a inseguridade en Santiago nun debate cheo de críticas ao discurso "alarmista" do PP
Os non adscritos apoian a proposición presentada polos populares e BNG, CA e PSOE abstéñense
O pleno ordinario celebrado este xoves deulle luz verde a unha proposición presentada polo PP na que se instaba ao goberno local a tomar "medidas de choque que afronten o incremento de pelexas, trapicheo de drogas e inseguridade en diferentes zonas da cidade".
A proposición saiu adiante co apoio dos catro edís non adscritos e a abstención de PSOE, BNG e CA pero o debate centrouse máis en criticar o discurso "alarmista" de Borja Verea e da súa formación, así coma a mestura de temas coma a drogadicción e o senfogarismo.
"Comprendemos e compartimos a preocupación da veciñanza, preocúpanos e ocúpanos", afirmou o edil de Convivencia, Xan Duro, para criticar a "estratexia alarmista do PP dende hai meses porque saben que o dato non mata o relato".
Un relato no que o voceiro do PP, Borja Verea, incidiu na súa intervención inicial chamando "neglixente" á alcaldesa Goretti Sanmartín polo "peche do parque de bombeiros e un único Policía Local patrullando a cidade" nesta semana, pese a que dende o goberno se insiste en que o parque non pecheu pese a contar con tan só tres efectivos.
Verea asegurou que o goberno local "pon en risco a vida dos santiagueses e dos profesionais" dos Corpos e Forzas de Seguridade, aos que se lles debe un ano de pagamento de horas extra. O líder do PP falou na súa intervervención de consumo de drogas, da existencia de narcopisos e das persoas que habitan na rúa. Algo polo que colleitou as críticas do resto de grupos, que lle recriminaron que incluíse nunha cuestión de inseguridade a problemática do senfogarismo, "eles son vítimas desa situación", asegurou o socialista Sindo Guinarte.
Senfogarismo en Cervantes
Nas últimas semanas, unha persoa sen fogar de conduta conflitiva xerou polémicas situacións na Praza de Cervantes, onde esta persoa habitaba. Veciñanza e comerciantes deron mostras do malestar e os inconvintes que esta persoa estaba a causarlles polo seu comportamento e falta de hixiene. Finalmente, unha orde de alonxamento a un dos locais da praza sacou do lugar ao senfogar.
Mais en días previos a este feito o Partido Popular de Santiago deu unha rolda de prensa para denunciar esta situación e fíxoo na propia Praza de Cervantes. O pleno deste xoves serviu tamén para que o resto de grupos da Corporación local, sen excepción, condeasen este feito.
"Non mesturemos senfogarismo e trapicheo de drogas porque son problemas distintos", solicitou a edil non adscrita Marta Álvarez, a primeira que quixo criticar "que foran á praza de Cervantes", expoñendo e situando no foco a esa persoa sen fogar.
Unha referencia que non deixou pasar o concelleiro Xan Duro, que definiu o feito con esa rolda de prensa coma "unha total falta de escrúpulos" e uniuse ás palabras do edil Gonzalo Muíños, que declarou que "non compartimos o discurso de odio a persoas vulnerables que viven na rúa", para engadir que o discurso do PP "é abono para o odio".
O concelleiro Duro afeoulle tamén a Borja Verea e á súa formación que con denuncias coma a de que o goberno local non fai nada coa xente da rúa, "menten e arrementen contra os profesionais técnicos de Servizos Sociais", que traballan diariamente cos senfogar. Unha defensa dos profesionais desta área que tamén fixo a edil Marta Álvarez lembrando o tempo de traballo ata conseguir a confianza das persoas que habitan na rúa e poder darlle solución á súa situación.
