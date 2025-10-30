El parque de Bomberos de Santiago vuelve a quedar inoperativo las próximas 24 horas

El parque de Bomberos de Santiago vuelve a quedar inoperativo en caso de incendio durante 24 horas. La negativa de los agentes a realizar horas extraordinarias para suplir la falta de personal deja a Santiago por segunda vez en esta semana sin servicio. Desde que se inauguró en 1921 nunca se había producido una situación similar.

Bomberos y Policía local han dejado de reforzar el servicio en medio de una negociación para lograr mejoras retributivas en los complementos de nocturnidad y festividad y también en el precio de la hora extra que se abona por debajo de la ordinaria. Además, el Concello de Santiago les adeuda desde noviembre del año pasado las jornadas que realizan para reforzar un servicio mermado desde la crisis de 2008 por los recortes que impidieron cubrir las jubilaciones de todos los empleados públicos.

El lunes quedaron en el parque de Bomberos solo tres agentes, un número insuficiente para salir en caso de incendio. Durante 24 horas, a partir de las 22.00 horas de este jueves, la estación contará solo con cuatro efectivos y 1 jefe de guardia, según desvelaron los agentes en su cuenta de Instagram. «Con esta dotación, el parque permanece inoperativo por sus propios medios, obligando a solicitar apoyo al 112 para que movilice parques de otros concellos ante emergencias. La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín había asegurado el pasado martes que durante toda la semana el servicio estaría garantizado.

Pese al llamamiento por parte del Ejecutivo local a policías y bomberos para que siguiesen realizando horas extra como han venido haciendo en los últimos años, los efectivos decidieron el pasado miércoles en asamblea no seguir reforzando el servicio. Policías y Bomberos no están obligados a realizar esta jornada extraordinaria.