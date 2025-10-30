Piezas prefabricadas para ensamblar: así se agilizará la construcción del nuevo Cesga

En la finca del polígono de A Sionlla (Santiago) ubicada entre el Cash Galicia y O Forno Garden empezó a verse movimiento esta semana. Algún camión, vallas, instalaciones eléctricas de obra, cartelería... La construcción de la nueva sede del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) está oficialmente en marcha, aunque por el momento cueste imaginarlo en un lugar donde solo hay tierra y maleza.

La nueva sede del Cesga no es una obra cualquiera. Se trata de uno de los proyectos más relevantes para el desarrollo de Galicia, ya que el edificio no solo albergará el supercomputador Finisterrae IV y el nuevo ordenador cuántico, capaces de revolucionar aspectos como la sanidad, el medio ambiente, la seguridad... sino que el complejo que empieza a levantarse en A Sionlla también acogerá la futura fábrica de IA que se asignó a Galicia, una de las seis que se habilitará en Europa y en la que se invertirán 82 millones de euros.

Cartel de la obra instalado el miércoles. / CEDIDA

Agilizar la obra

El proceso de adjudicación de la obra se demoró más de lo previsto, ya que la primera licitación quedó desierta. La Xunta agilizó al máximo los plazos para preparar un nuevo proceso, incrementando la oferta hasta los 13 millones de euros.

La UTE Copasa-Dominion es la encargada de los trabajos. Y para apurarlos al máximo, ya que hay fondos europeos en juego y debe respetarse el plazo de junio de 2026, la compañía estuvo trabajando en la fabricación de piezas y estructuras para que ahora solo haya que ensamblarlas, explican fuentes de la Consellería de Educación, Ciencia, FP e Universidades.

El sistema de prefabricado, cada vez más habitual en las obras públicas y privadas por su menor coste y su mayor agilidad, permitirá recuperar la demora del concurso que quedó desierto.

Reunión con el CSIC en Madrid. / CEDIDA

Fábrica de IA

Mientras en A Sionlla se movían los primeros metros de tierra, el conselleiro Román Rodríguez se reunía en Madrid con la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, a quien trasladó su agradecimiento por el apoyo para que Galicia albergue la fábrica europea de inteligencia artificial iHealthAI, en ese edificio del Cesga. Rodríguez estuvo acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo.

Este proyecto conjunto de Cesga y CSIC estará centrado en el ámbito de la salud humana, ambiental y animal.