El pleno de Santiago da un nuevo paso en el desbloqueo de la Operación Peleteiro con el rechazo del PP

El pleno del Concello de Santiago dio un nuevo paso este jueves para el desbloqueo de la Operación Peleteiro al dar luz verde provisional a la última propuesta de modificación del planeamiento urbanístico tras dos intentos fallidos y casi 20 años de espera. La iniciativa contó con el apoyo de BNG, CA, PSOE y los ediles no adscritos, mientras que el PP votó en contra, manteniendo todos los grupos la misma posición que en el pleno de febrero, cuando fue ratificada la aprobación inicial.

El edil de Urbanismo, Iago Lestegás, introdujo el debate con la descripción de las características de la modificación urbanística. El plan prioriza el uso residencial, con una reserva mínima del 45 % para vivienda protegida, aunque el Gobierno central se comprometió a que sea el 100 %; evita la construcción de un centro comercial prevista en anteriores propuestas; elimina el uso hotelero y la posibilidad de abrir pubs y discotecas; y contempla un mínimo de 900 metros cuadrados para equipamientos comunitarios.

Lestegás destacó el "cambio de paradgima" que supone contar con vivienda protegida en el centro de la ciudad y puso en valor que la modificación cuenta con el beneplácito de la Sareb, propietaria del terreno. Además, relató que se consideraron parte de las alegaciones presentadas para reducir el volumen de algunas de las construcciones previstas. "Melloran as relacións coas edifiicacións da contorna, algo que coidamos desde o principio porque sabemos que é importante", destacó el concelleiro.

Al inicio de la sesión intervino el presidente de la asociación de vecinos Raigame, José Manuel Durán, que reclamó un "acordo entre Deputación, Concello e Xunta para adquirir os locais suficientes da nova edificación para que aí se instalen os equipamentos sociais que tantos anos levamos demandando", una demanda que a su juicio no se verá cumplida con la propuesta aprobada. Durán acusó de "traizón" al gobierno local y sus palabras tuvieron eco en las intervenciones de los portavoces.

Rechazo del PP

El líder del Partido Popular, Borja Verea, justificó el rechazo de su grupo a la propuesta en que este "non é un debate sobre a vivenda protexida no centro, senón se esta parcela ten que ser un espazo protexido para 80 familias ou para 100.000 santiagueses". Así, consideró que el gobierno local actúa con "resignación, indolencia, e polo que din os representantes veciñais, tamén con mentira e traizón".

Frente al plan aprobado, Verea defendió un proyecto que en el que se destine "o 100 % do espazo a equipamentos sociocomunitarios, deportivos e culturais". El portavoz del PP criticó que "o que traemos aquí é ese mamotreto que será comprado e adxudicado a 150 propietarios. Pasados os anos, deixará a mesma cicatriz que o derribo do edificio Castromil". Así, consideró que la ciudad "perde a úlitma oportunidade de transformación profunda".

En un turno posterior, también ahondó en el "cambio de criterio" de la alcaldesa y le instó a "pedir desculpas aos veciños por non recibilos".

Sanmartín: "Temos que felicitarnos"

Por su parte, la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, aseguró que "temos que felicitarnos de que isto poida ser unha realidade e vaia por bo camiño" y consideró que la Santiago está ante "unha oportunidade que non podemos deixar pasar". Sin referirse directamente a las consideraciones de los vecinos, indicó que "explicouse á veciñanza cal era a proposta e, desde un punto de vista maioritario, considerouse que era aceptable e desexable" para desbloquear la situación de la parcela.

La regidora resaltó que la importancia de que el proyecto pueda ser "unha realidade canto antes" con la intención del Ministerio de Vivienda de incluir la propiedad en el primer paquete de activos que pasarán a la futura sociedad estatal de vivienda. "O que quere o conxunto da poboación de Santiago é que o Peleteiro non siga como está agora", concluyó. Como única referencia al discurso de Verea, indicó que "existe un consenso maioritario, é unha mágoa que non se sume o PP".

Apoyo con reproches

Los apoyos a la propuesta también incluyeron críticas al Bipartito. La edil no adscrita, Mercedes Rosón, recordó en su intervención que BNG y CA rechazaron una propuesta impulsada por el gobierno de Sánchez Bugallo y defendida por ella en 2022 que contenía "a mesma modificación urbanística". Afirmó que emplearon el argumento de que no existía "consenso veciñal" y ahora "un representante veciñal fala de traizón". Sin embargo, indicó que votaría a favor junto a sus tres compañeros porque "non imos caer no tacticismo, responderemos os seus bloqueos con responsabilidade e lealdade".

Este discurso motivó la intervención de la tenienta de alcaldesa, María Rozas, poniendo sobre la mesa la propuesta que defendía Compostela Aberta en 2019, que tampoco tuvo el apoyo socialista. "Se fora adiante, hoxe teriamos as obras realizadas. Perdeuse unha oportunidade pero temos que mirar cara o futuro", subrayó. Además, señaló que "hoxe respiramos aliviadas" de que no se ejecute lo previsto en el PXOM de 2008, aprobado bajo mandato del PSOE.