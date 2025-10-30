Santiago
Premiadas dúas enfermeiras do servizo de Radioloxía do CHUS
Foron recoñecidas co primeiro premio nacional, na categoría de póster, no XXII Congreso da Sociedade Española de Enfermería Radiolóxica celebrado en Pamplona
Co fin de mellorar a atención e o diagnóstico en pacientes pediátricos, dúas enfermeiras do servizo de Radioloxía da área sanitaria de Santiago e Barbanza, realizaron unha revisión exhaustiva sobre os coidados de enfermaría na sonocistografía, unha técnica ecográfica que utiliza un medio de contraste para detectar o refluxo vesicoureteral en nenos. As autoras principais deste traballo, Inés Rial Carrillo e Mª Cristina Pérez Ferro, foron recoñecidas co primeiro premio nacional, na categoría de póster, no XXII Congreso da Sociedade Española de Enfermería Radiolóxica celebrado recentemente en Pamplona.
A sonocistografía é un procedemento non invasivo que se tornou esencial na avaliación de trastornos urolóxicos na poboación pediátrica. A diferenza doutras técnicas que empregan radiación ionizante, a sonocistografía ofrece unha opción segura e eficaz para os máis pequenos, garantindo un diagnóstico preciso sen os riscos asociados á radiación. Para isto utilízase un axente de contraste con microburbullas de hexafluoruro de azufre.
A investigación realizada polo equipo de enfermaría destaca a vital importancia da preparación e do coidado durante este procedemento. As enfermeiras desempeñan un papel fundamental ao asegurar a comodidade e a seguridade do paciente, minimizando o risco de complicacións e mellorando a calidade do estudo.
A revisión bibliográfica, que incluíu bases de datos como Pubmed e a análise da ficha técnica de SonoVue, permitiu establecer un protocolo claro de coidados de enfermaría. Este protocolo garante que os pacientes pediátricos reciban a atención necesaria antes, durante e despois da sonocistografía, contribuíndo a un procedemento exitoso e sen contratempos. En conclusión, a sonocistografía representa unha ferramenta valiosa na práctica pediátrica moderna. A preparación adecuada e a actuación efectiva do persoal de enfermaría son esenciais para optimizar os resultados do diagnóstico.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores
- Alarma en el centro de Santiago: arde un vagón en la estación y un incendio provoca importantes daños en un local de hostelería
- “Tórculo ha muerto, su legado no”: la reflexión del fundador de la empresa compostelana tras su cierre
- Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años
- El calvario de la dueña de A Gramola hasta conseguir la orden de alejamiento del sintecho desnudo de Cervantes
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- Cervantes 'respira' tranquila: el hombre que vivía semidesnudo en la plaza abandona el lugar