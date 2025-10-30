Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026

La normativa estatal establece catorce festivos de ámbito nacional y obligatorio, de los cuales dos son elegidos por cada concello

El día de la Ascensión es uno de los festivos locales elegidos por Santiago

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves los dos festivos locales elegidos por cada concello gallego para el año que viene. La normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece catorce festivos de ámbito nacional y obligatorio, de los cuales dos son elegidos por cada concello. Estos son los que han elegido las siete grandes ciudades.

Festivos locales de Santiago

En el caso de Santiago, los dos festivos locales marcados son:

  • 17 de febrero (martes de Entroido)
  • 14 de mayo (Ascensión)

Por su parte, A Coruña ha fijado el 17 de febrero y el 7 de octubre; Ferrol, el 7 de enero y el 6 de abril; Lugo, el 17 de febrero y el 5 de octubre; Pontevedra, el 18 de febrero y el 11 de julio; Ourense, el 17 de febrero y el 11 de noviembre; y Vigo, el 28 de marzo y el 17 de agosto.

