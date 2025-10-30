Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
La normativa estatal establece catorce festivos de ámbito nacional y obligatorio, de los cuales dos son elegidos por cada concello
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves los dos festivos locales elegidos por cada concello gallego para el año que viene. La normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece catorce festivos de ámbito nacional y obligatorio, de los cuales dos son elegidos por cada concello. Estos son los que han elegido las siete grandes ciudades.
Festivos locales de Santiago
En el caso de Santiago, los dos festivos locales marcados son:
- 17 de febrero (martes de Entroido)
- 14 de mayo (Ascensión)
Por su parte, A Coruña ha fijado el 17 de febrero y el 7 de octubre; Ferrol, el 7 de enero y el 6 de abril; Lugo, el 17 de febrero y el 5 de octubre; Pontevedra, el 18 de febrero y el 11 de julio; Ourense, el 17 de febrero y el 11 de noviembre; y Vigo, el 28 de marzo y el 17 de agosto.
