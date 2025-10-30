En Santiago solo se incinera el 40% de los muertos, diez puntos menos que en España

Las familias recordarán de manera especial los próximos días a los que ya no están. Todos los Santos y los Fieles Difuntos son jornadas emotivas y para muchos también dolorosas en las que se conmemoran a los que se han muerto. Las tareas para dejar relucientes tumbas y nichos se apuran estos días y los cementerios de Santiago lucirán llenos de flores todo el fin de semana. Allí reposan muchos de los fallecidos en los últimos años, pero no todos, puesto que la incineración ha reducido considerablemente el número de inhumaciones. El 40 % de las personas que mueren en Santiago son cremadas, según los datos que maneja el Complejo Funerario Apóstol Santiago. La cifra se sitúa diez puntos por debajo de la media española, que está en el 50,11 %, según las estadísticas de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios.

Seis de cada diez muertos optan —o más bien sus familias— por la inhumación tradicional, es decir, el entierro en el cementerio. Aunque la incineración se ha disparado en las últimas décadas tanto a nivel nacional como gallego, en Galicia todavía existe un culto funerario en el que predomina la inhumación, principalmente por el arraigo a las parroquias y a la tradición, según los expertos.

En Santiago se contabilizaron en 2024 un total de 1.018 fallecimientos (543 mujeres y 475 hombres), revela el IGE, por lo que teniendo en cuenta los porcentajes que maneja el sector funerario se registraron unos 610 enterramientos y 407 incineraciones.

El respeto por la tradición también se observa en que la inmensa mayoría de las familias sigue solicitando un servicio religioso a la hora de la muerte. Solo un 10 %, indican en el Complejo Funerario Apóstol Santiago, opta por ceremonias civiles o por una muerte sin ningún tipo de rito. La tendencia se corresponde con la del sector a nivel nacional, que cifra en un 84 % el número de servicios que demandan ceremonia religiosa. También las flores siguen siendo habituales en los servicios funerarios. Ahora, los ritos también se pueden seguir en streaming a través de un servicio que ofrece este tanatorio compostelano, de manera que la última despedida al fallecido puede ser seguida desde cualquier país en directo.

Y como otra novedad, las fuentes indican que ya el 10 % de las familias solicitan un servicio de catering en los velatorios. Hay que tener en cuenta que habitualmente se pasan muchas horas en el tanatorio y para evitar que los familiares se tengan que desplazar a la cafetería de las instalaciones o a sus domicilios se les ofrece este servicio cerca de la capilla ardiente que ya es solicitado por diez de cada cien clientes.

Suben los precios de los servicios funerarios

En cuanto al precio de un entierro, desde la funeraria indican que este puede variar dependiendo de los servicios que se soliciten o mismo el ataúd. En todo caso, señalan que la muerte también se encarece cada año; puesto que los servicios tienden a subir entre un 2 y un 3 %, de la mano con el IPC.

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios detalla que en España existen más de 2.500 tanatorios con más de 7.000 salas de velatorio para dar respuesta a una demanda media de 1.193 fallecimientos diarios. Además, se dispone de 537 hornos crematorios que proporcionan capacidad para realizar 1.549 incineraciones por día.