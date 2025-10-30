La Policía Local decide en asamblea no reforzar el servicio con horas extra

Efectivos de la Policía Local de Santiago se reunieron este miércoles en una asamblea que dio comienzo a las diez de la noche. En la cita se iban a decidir las acciones a tomar ante la falta de personal en ambos servicios y el impago de horas extraordinarias por parte del Concello desde hace un año. Fuentes sindicales indicaron a EL CORREO GALLEGO que, ante la decisión del gobierno municipal de someter a la mesa de negociación las propuestas de mejoras retributivas, «los compañeros decidieron, por unanimidad de los presentes (74), no reforzar» con horas extras hasta que no tengan una propuesta firme.

El pasado lunes, por primera vez en sus más de cien años de historia, el parque de Bomberos abrió sin efectivos suficientes para poder salir en caso de que se produjese un incendio en la ciudad. En medio de conversaciones con Raxoi para conseguir mejoras retributivas y tras años con déficit de personal, los Bomberos de Santiago decidieron dejar de realizar las horas extra con las que desde hace años se suple la falta de efectivos. También algunos policías locales han optado por no realizar turnos extraordinarios esta semana dejando ambos servicios bajo mínimos.

Reunión en Raxoi

El martes la alcaldesa Goretti Sanmartín anunció que se abriría una mesa de negociación oficial para abordar las reivindicaciones de ambos colectivos. Durante la mañana de ayer se produjo una primera toma de contacto en una reunión con representantes sindicales de CCOO, UGT y CIG en el Concello de Santiago. Por parte del ayuntamiento participaron el concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, el titular de Facenda Manuel César y el coordinador xeral del Concello, Xosé Antón Freire. Fuentes sindicales explican que Raxoi se mostró dispuesto a activar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como vía para intentar solucionar el conflicto. Tanto Policía como Bomberos exigen que se cumplan distintas sentencias del Tribunal Supremo relativas a las nocturnidades y festividades. También reclaman mejoras en el precio al que se pagan las horas extraordinarias (actualmente por debajo de las ordinarias).

Promete pagar en noviembre

El Concello suele retrasarse en el pago de estos turnos extra, que se realizan de forma voluntaria, para poder mantener el servicio. No van incluidos en los presupuestos y después para que el Concello pueda justificarlos todo se complica al ser necesarios informes de diferentes departamentos municipales. Raxoi ha prometido abonar parte de las horas pendientes con la nómina de noviembre. Mientras se producen las negociaciones, la portavoz municipal Míriam Louzao volvió ayer a apelar a «la responsabilidad que les consta que tiene el cuerpo de bomberos para que sigan prestando trabajo de la manera que se hacía hasta ahora».

Falta de personal desde hace años

Los problemas de falta de efectivos se arrastran desde hace años. Comenzaron con los recortes a la contratación de funcionarios impuestos por el Gobierno central tras la crisis económica de 2008, que impidió durante años cubrir todas las jubilaciones que se iban produciendo, lo que fue mermando las plantillas. En el parque de Bomberos compostelano llegaron a trabajar 75 personas. Cuando el Bipartito tomó posesión en 2023 había 53 agentes, hoy son 56 y la previsión es que se sigan incrementando. El Concello trabaja para cubrir doce plazas. En la Policía también faltan efectivos. Hay unos 120 agentes cuando llegaron a ser 177 en el año 2003.

Parque comarcal

La portavoz del gobierno local volvió a insistir ayer también en que tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, están faltando a la verdad sobre la creación del parque comarcal de Bomberos. La Xunta achaca a Raxoi el retraso mientras Louzao insiste en que la tramitación en este momento está en el consorcio provincial, que es el que debe dar respuesta. «No entendemos a que viene decir que está pendiente del Ayuntamiento», indicó.