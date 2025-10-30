La USC romperá su silencio después de ser acusada de inflexible con Medicina

«Inflexible». Así describió este miércoles el rector de la Universidad de A Coruña (UDC), Ricardo Cao, la posición de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en las negociaciones para la descentralización del grado de Medicina, que discurren ya por la que ha sido anunciada como su recta final. Sus palabras no han gustado en Santiago, que siempre ha respetado el pacto de silencio sobre el proceso. «Vemos con sorpresa como se rompió el acuerdo de mantener la portavocía del grupo en el coordinador, el rector de Vigo, hecho que desde la USC respetamos en todo momento por lealtad al resto de partes», indicó el director del Gabinete do Reitor da USC, Carlos Toural.

Toural anuncia que este viernes la Universidade de Santiago acudirá a la reunión del grupo programada y para la próxima semana anuncia la convocatoria de la primera rueda de prensa en la que se dé cuenta del proceso y de los pasos a seguir por la USC.

Cao se refirió este viernes al punto muerto en el que se encuentran las negociaciones para descentralizar la docencia de Medicina. El día anterior había trascendido que la USC no aceptaba la propuesta de Vigo, universidad que se sumó a A Coruña y también amenaza con reclamar el título si no hay un acuerdo en breve. Según ha trascendido, el rector compostelano, Antonio López, habría mantenido un encuentro con sus dos homólogos en el que rechazó la pretensión de Coruña y Vigo para el reparto de las nuevas plazas de profesor entre las tres universidades.

Petición

El rector herculino insistió en que lo «mejor para Galicia» es su petición de creación de facultad de Medicina propia de la UDC. Sin embargo, sin retirar esta reclamación, tiende la mano a «colaborar» ante el «problemón» al que se enfrenta la USC por el aumento del número de alumnos -hasta 403 por curso- y las dificultades para ofrecerles a todos formación práctica -en tercero, cuarto y quinto- en los centros del área sanitaria de Santiago.

Para Ricardo Cao es importante definir qué entiende cada parte por descentralización. Para él, tiene que ser «no solo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito universitario». Considera que «sería un prejuicio» para las universidades de A Coruña y Vigo que no puedan «sacar plazas propias» de Medicina.

Nuevas plazas de profesor

Las negociaciones continúan y Santiago ha realizado en la última reunión las primeras concesiones, pero el gran escollo está en quién puede convocar las nuevas plazas de profesor vinculado de Medicina. La UVigo pide, al menos, el 50% de los docentes en los hospitales de su zona. Según trasladó el rector vigués en el Consello de Goberno de hace 10 días, la pretensión de la UDC ronda el 75%. El acuerdo de 2015 recogía un 15% y la USC no estaría dispuesta a ceder más. El rector de Vigo, Manuel Reigosa, se negó ayer a hacer declaraciones al respecto «porque ese foi o acordo».

«Generosidad» para alcanzar un acuerdo

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, les pidió ayer a las partes «trabajo» y «generosidad» para alcanzar un acuerdo. En un acto del Club Financiero de Santiago, insistió en que no se necesitan más facultades, sino «planificar».

Caballero: «La facultad tiene que ser aprobada»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reiteró ayer su petición de una facultad de Medicina para Vigo. «Tiene que ser aprobada en este momento. Y no mareemos más la perdiz». Rechaza las actuales negociaciones y explica: «La descentralización no nos vale, no es suficiente».

Acusa al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de no querer «una facultad de Medicina en Vigo igual que no la quiso Feijóo». «Le dan la prioridad, toda la prerrogativa y la exclusividad a Santiago», censura. Caballero pone en cuestión que haya una sola facultad para un territorio de 2,7 millones de habitantes. Con una ciudad de 300.000 habitantes, un primer cinturón con el que se sube del medio millón y un área de influencia global de «más de un millón de personas», exige que Vigo tenga la suya. «Santiago queriendo que Vigo sea su colonia. Ellos mandan y nosotros obedecemos, que se lo creen ellos», concluyó el alcalde olívico.