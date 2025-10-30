Vandalizan el mural solidario de Pontepedriña pintado a principios de este año

"Crecer en familia é un dereito da infancia". Este es el mensaje que podía leerse en el mural pintado a principios de este año en el barrio de Pontepedriña de Santiago, el cual desde hace ya más de un mes fue vandalizado. Así lo han denunciado varios vecinos del barrio compostelano a EL CORREO GALLEGO.

Inaugurado a finales del mes de febrero, tras el mural se encuentra Concepto Circo Graffiti, un colectivo especializado en transformar espacios mediante el arte urbano.

La infancia como protagonista

En concreto, la intervención de Pontepedriña fue propuesta por Aldeas Infantiles y tiene por objetivo principal visibilizar la protección a la infancia y, más concretamente, sobre su programa de acogida AcogES+. Así lo explicaban desde Concepto Circo Graffiti a este medio tras su inauguración.

Vandalizan el mural solidario de Pontepedriña / David Suárez

Con un estilo pictórico, la pintura plástica como elemento principal y ese colorismo que tanto caracteriza a los artistas, la obra busca llamar la atención de las familias gallegas, para que estas se animen a acoger. Un bonito mensaje que ahora ha quedado empañado por un grafiti.