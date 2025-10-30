De Vigan: «Leer es un modo de resistencia, un acto de libertad»

«Europa vive tiempos convulsos», dijo ayer el presidente de la Asociación Cultural Casino de Santiago, Ubaldo Rueda, al abrir su defensa del valor literario y la vocación sociocultural de los libros ganadores del XVIII premio Novela Europea que otorga dicha entidad en base a la opinión de sus grupos lectores y a correspondientes debates previos. En un acto arropado por un centenar de personas, Delphine de Vigan y Bernhard Schlink, recibieron sus respectivos galardones por Los reyes de la casa (con traducción de Pablo Martín Sánchez, a quien ella citó agradecida) y La nieta (traduc. de Daniel Najmías), ambas del sello Anagrama.

Tras un prólogo musical con Millán Abeledo al chelo y Javier López al piano, dando vuelo a notas de Debussy, De Vigan recibió el galardón Novela Europea Casino de Santiago de manos de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín y de Ubaldo Rueda.

Redes sociales

La autora gala de 59 años, periodista de formación a la par que guionista, a quien tradujo in situ Lucía Miranda, explicó detalles de su forma de entender la literatura y del contenido de su premiada novela, que trata del peligro de la sobreexposición en las redes sociales, de la explotación infantil y de la felicidad de cartón piedra digital. «Vivimos una época fascinante y aterradora», dijo en alusión a la dictadura de la inmediatez.

«Hoy leer un libro es ir contracorriente, a veces es un refugio y un acto de libertad, no basta con tener una opinión para entender el mundo... Leer es una forma de resistencia frente a los algoritmos, dejamos que la imaginación se calme y que la imaginación se abra», apuntó Delphine de Vigan antes de piropear a Santiago en esta «primera» visita, donde fue vista igual paseando por la Zona Vella que en la librería Cronopios o recibida junto a Schlink, por el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, con quien visitaron el Pórtico de la Gloria.

«Santiago invita a la lentitud, a un diálogo silencioso con el tiempo», aseguró la autora francesa antes de dar paso a la intervención de Bernhard Schlink, «cuya obra admiro», resaltó.

De Vigan y Schlink con el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo. / Cedida

El escritor germano Bernhard Schlink recibió el premio de manos del secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, y de Rueda, durante un encuentro público que tuvo tó una notable representación de la corporación municipal (María Rozas, Borja Verea, Marta Abal, Mercedes Rosón, María Baleato...), junto a representantes del mundo sociocultural de Compostela desde el director de la biblioteca Ánxel Casal, Jesús Torres, a la directora de Comunicación de El Corte Inglés en Galicia, Fuencisla Cid, o a históricos del periodismo gallego como Fernando Salgado y Caetano Díaz.

Las grietas de Alemania

Schlink, de 81 años, jurista además de literato, dedica a su libro a las relaciones humanas a través de una familia marcada por las grietas de la historia de Alemania, con toques biográficos de quien nació semanas después del desembarco de Normandía y fue niño en la Alemania que se partió en dos, esa que, tras la reunificación de 1990, no acaba de curar las heridas de una forzada fusión de dos mundos tan cerca y tan lejos.

Bernhard Schlink empezó su discurso de agradecimiento hablando de su modus operandi literario. «Amo la soledad de la escritura, es mi refugio», contó antes de revelar que no piensa en el público lector cuando tiene una trama entre manos, «pero que no piense en los lectores y lectoras no significa que no me importen», matizó: «Me encanta contestar emails sobre cuestiones de los libros y debatir detalles en las presentaciones».

Y sobre esa sociedad alemana que habitan sus personajes, aseguró que la Alemania occidental «no respetó lo suficiente» a su hermana del Este durante la reunificación y los años posteriores, y lo conectó con el actual auge de la ultraderecha, «que es un fenómeno europeo», subrayó.

Otro plano dle acto de entrega del XVIII Premio Novela Europea Casino de Santiago / Antonio Hernández

Diálogo

Además, Bernhard Schlink reclamó hacer un esfuerzo por convertir al diálogo en una herramienta para el progreso sociopolítico. «Aunque hay gente de la derecha que no quiere dialogar, hay que seguir dialogando para reencontrarnos mutuamente como miembros de la comunidad que somos...», dijo, con la traducción de Manuel Mallo.

Este dúo ganador ex aequo del XVIII premio Novela Europea Casino de Santiago releva en este premio a Juan Tallón, el ourensano ganador de la pasada edición.