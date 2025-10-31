Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 31 de octubre, en Santiago?

Coloquio sobre el edificio Castromil

DEBATE. El Auditorio del Museo do Pobo Galego ofrece a las 18 horas una jornada titulada Virtualizando o edificio Castromil: 50 anos despois da súa demolición, organizada por el proyecto nacional Arsogal (Arquitecturas soñadas. Proyectos fallidos y pensamiento utópico en la historia de la arquitectura en Galicia), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Participan en esta mesa redonda arquitectos como Carlos Almuíña Díaz, Xosé Lois Martínez Suárez y Xosé Manuel Casabella, junto con Carlos Paz de Lorenzo (integrante del Centro Infográfico Avanzado de Galicia , CIAG).

Recreación virtual del Edificio Castromil, en la que colaboraron investigadores de la USC. / USC/CIAG

La jornada será conducida por Paula Franjo Calvo y Santiago Rodríguez Caramés (UDC), componentes del equipo Arsogal

Monólogo de Santi Rodríguez y cita de Maker Faire Galicia

DOS EVENTOS. El humorista Santi Rodríguez actúa hoy en Santiago, a las 20 horas, en el Auditorio Abanca, con entradas a la venta desde 20 euros.

Además, la Maker Faire Galicia celebra hoy y mañana su nueva Jornada de Industria, en la Casa das Máquinas de Galeras, con entrada libre.

Grande Amore en la sala Capitol.

CONCIERTO. Se han agotado las entradas para el concierto de Grande Amore en la sala Capitol, noche que completan Hofe y VVV [Trippin’ you], una cita que empieza a las 20 horas.

Grande Amore presentan III, el tercer disco de su carrera indie pop rock, un trabajo publicado bajo el sello gallego Ernie Records. El trío formado por Nuno, Clara y María lleva tiempo de gira por dentro y fuera de Galicia, ejemplo del eco que va logrando su propuesta.

Grande Amore en una imagen de archivo / Archivo

Pase de ‘Hostal España’ y charla sobre Santa María de Sar

CINE + PATRIMONIO. Numax ofrece (18 h.), Hostal España, con dirección de Chus Domínguez, y a las 19.15 h., presentan el libro así titulado.

Además, la agrupación cultural O Galo organiza (20 h.) en el claustro de la iglesia de Sar, un debate sobre Santa María de Sar, con la alcaldesa, Goretti Sanmartín; Míriam Louzao, concejala de Cultura; Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral; Victoriano Nodar, profesor de Arte en la Univ. de Vigo; y Ramón Yzquierdo, director técnico-conservador del Museo Catedral.