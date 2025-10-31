Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuda de 24.000 € para Noa Carrera, científica del IDIS

Destinará el apoyo de la SEN a un proyecto para investigar enfermedades renales hereditarias

Noa Carrera con el equipo investigador en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.

Noa Carrera con el equipo investigador en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. / Cedida

K.M.

Santiago

La investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) Noa Carrera ha recibido la Ayuda a la Investigación en Nefrología 2025 de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) en la categoría de investigación básica.

Dotada con 24.000 euros, permitirá reforzar el equipo de Genética y Biología del Desarrollo de Enfermedades Renales (NefroCHUS) del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, liderado por Miguel García González, así como avanzar en la transferencia de resultados a la práctica clínica.

Desarrollo de biomarcadores

Medicina de precisión en enfermedades renales hereditarias: Diagnóstico, biomarcadores y nuevas terapias busca mejorar el diagnóstico genético, desarrollar biomarcadores no invasivos y explorar terapias innovadoras en Santiago sobre unas dolencias que son responsables de hasta un 15% de los casos de enfermedad renal crónica.

"El objetivo es avanzar en un diagnóstico precoz e implementar tratamientos personalizados que puedan transformar la atención clínica de estas enfermedades, mejorando la calidad de vida de los pacientes y contribuyendo a un sistema sanitario más sostenible", según apunta la investigadora del IDIS Noa Carrera.

Siete millones de afectados en España

Desde el equipo de NefroCHUS apuntan que su intención es dar respuesta a los desafíos actuales que suponen las dolencias renales hereditarias, que afectan a más de siete millones de personas en España y cuya prevalencia se estima que seguirá aumentando durante las próximas décadas.

