Ayuda de 24.000 € para Noa Carrera, científica del IDIS

La investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) Noa Carrera ha recibido la Ayuda a la Investigación en Nefrología 2025 de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) en la categoría de investigación básica.

Dotada con 24.000 euros, permitirá reforzar el equipo de Genética y Biología del Desarrollo de Enfermedades Renales (NefroCHUS) del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, liderado por Miguel García González, así como avanzar en la transferencia de resultados a la práctica clínica.

Desarrollo de biomarcadores

Medicina de precisión en enfermedades renales hereditarias: Diagnóstico, biomarcadores y nuevas terapias busca mejorar el diagnóstico genético, desarrollar biomarcadores no invasivos y explorar terapias innovadoras en Santiago sobre unas dolencias que son responsables de hasta un 15% de los casos de enfermedad renal crónica.

"El objetivo es avanzar en un diagnóstico precoz e implementar tratamientos personalizados que puedan transformar la atención clínica de estas enfermedades, mejorando la calidad de vida de los pacientes y contribuyendo a un sistema sanitario más sostenible", según apunta la investigadora del IDIS Noa Carrera.

Siete millones de afectados en España

Desde el equipo de NefroCHUS apuntan que su intención es dar respuesta a los desafíos actuales que suponen las dolencias renales hereditarias, que afectan a más de siete millones de personas en España y cuya prevalencia se estima que seguirá aumentando durante las próximas décadas.