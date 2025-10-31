Conxo Aberto exige a la Xunta restaurar los terrenos afectados por las obras de la senda paralizada

La asociación vecinal Conxo Aberto ha presentado ante la Axencia Galega de Infraestruturas una solicitud formal para que se devuelva a su estado natural la zona de Suarribas, en Conxo, afectada por las obras del proyecto “Eje de Movilidad Sostenible Milladoiro–Intermodal”. Se trata de un espacio de ribera catalogado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) como zona inundable, por lo que el colectivo reclama que "se recupere lo antes posible su funcionalidad ecológica”.

Obras de la senda peatonal y ciclista a la entrada del Bosque del Banquete con la barrera de protección que Conxo Aberto pide retirar / Conxo Aberto

En la documentación presentada —a la que acompaña planos de situación, fotografías y mapas de riesgo de inundación— Conxo Aberto explica que, durante los trabajos de movimiento de tierras ejecutados en las obras del Eje, se creó una barrera artificial que impide el funcionamiento natural de la explanada de inundación. Esto, aseguran, supone un riesgo añadido para las viviendas e infraestructuras próximas, "como se puido comprobar o inverno pasado", señala la asociación en el escrito remitido a la Xunta en referencia a las inundaciones sufridas en esta zona en 2024.

En 2024 , la subida del río Sar por las lluvias inundó una casa en Suarribas / ECG

Senda paralizada en el Bosque del Banquete

El colectivo recuerda que en mayo de 2025 la Consellería de Infraestruturas decidió renunciar al tramo de la senda que atravesaba el Bosque del Banquete de Conxo, tras el informe desfavorable de Patrimonio y meses de movilizaciones vecinales y ecologistas.

Además, Conxo Aberto subraya que la zona forma parte del proyecto Eco-Bosque Río Sar, promovido por el Concello de Santiago y financiado con fondos Next Generation, lo que refuerza —dicen— la necesidad de renaturalizar el entorno.

"Devolver la función ecológica a los espacios inundables"

En su solicitud, la asociación pide que se acometan “con urgencia” los movimientos de tierra necesarios para eliminar las barreras creadas, así como la retirada de vallados y otros elementos de ocupación para “devolver la funcionalidad ecológica a los espacios inundables de la zona de Suarribas”.

Conxo Aberto pide devolver a la zona la funcionalidad ecológica original y retirar vallados y otros elementos que permanecen en Suarribas / CA

El colectivo vecinal insiste en que la intervención debe servir para cerrar definitivamente un "episodio de agresión ambiental y patrimonial” y convertir el entorno del río Sar en un ejemplo de convivencia entre patrimonio, naturaleza y movilidad sostenible.