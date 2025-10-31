La cultura galego-portuguesa brilla en la décima gala aRi(t)mar

La décima edición de la gala aRi(t)mar se celebró este jueves en Santiago, el Auditorio de Galicia, con entrada libre y un espectáculo conducido por Tati Moyano y Xurxo Souto. El evento contó con actuaciones y premió a Mondra (en el apartado de Mejor Canción Gallega: por Quererse ben ), Diogo Piçarra (M. C. Portuguesa: Amor de Ferro, con el gran Pedro Abrunhosa), Elba Pedrosa (Mejor Poesía Gallega: Onde imos agora), Cátia Cardoso (M. P. P.: Não sei voar mas tenho) y de modo honorífico al municipio de Braga, representado por la edil lusa Carla Sepúlveda, protagonistas de una gala producida por Nordesía.

Aniversario

aRi(t)mar es una iniciativa didáctica de la Escola Oficial de Idiomas de Santiago (EOI) para promocionar y difundir talentos de la poesía y la música de Galicia y la tierra vecina de Portugal, algo que este año tuvo carácter singular, según detalla a EL CORREO GALLEGO el director de la EOI, Gonzalo Constenla. «Esta edición foi especial polo décimo aniversario» del proyecto, señala antes de subrayar el poso que esperan que dejase anoche entre los asistentes a este evento lleno de versos y melodías.

«Enerxía positiva e gañas de máis música e poesía», cuenta Constenla que espera que sea la semilla que germine a uno y otro lado de A Raia.

La gala contó con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, al frente de una notable representación de la corporación municipal, y también con el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García.

Por la izquierda: Diogo Piçarra, Elba Pedrosa, Mondra, Cátia Cardoso y Carla Sepúlveda . / Antonio Hernández

Libro

El décimo aniversario del proyecto incluye a su vez un libro conmemorativo. «Ten testemuñas de persoas que estiveron implicadas no proxecto e un repaso por cada unha das galas, onde van os nomes dos gañadores de cada un dos anos e as letras das músicas e das poesías como si fora unha compilación do melloriño na última década no eido da poesía e da música galego-portuguesa», detalla Constenla.

Colaboración

aRi(t)mar tiene la colaboración de la Facultad de Filología (USC), del Conservatorio Profesional de Música de Santiago, la Escola Oficial de Idiomas de Lugo, la EOI de Pontevedra, el Centro Cultural Português de Vigo-Instituto Camões, y los centros IES Arcebispo Xelmirez I (Santiago), IES Félix Muriel (Rianxo), IES de Valga, IES Valadares (Vigo), IES Politécnico (Vigo), IES A Sangriña (A Guarda), CEIP Mariñamansa (Ourense), CEIP Manuel Luís Acuña (Ourense), CEIP Oimbra y CEIP Princesa de España (Verín) y el IES de Cacheiras (Teo). Todo ello en colaboración con la Consellería de Cultura y la CRTVG.