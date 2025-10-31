El evento más pet friendly toma Área Central con talleres, charlas y stands sobre mascotas

Un mercado en el que las mascotas son las auténticas protagonistas. Esta es la premisa del nuevo evento que aterriza en Área Central la próxima semana.

Se trata de Mercadelas, el evento más pet friendly hasta la fecha, el cual tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre con un programa cargado de actividades que giran en torno a las mascotas.

Artesanía, charlas y un taller de bordado

Desde stands con marcas de artesanía y servicios para mascotas, a sesiones fotográficas profesionales, rifas solidarias o charlas sobre educación perruna.

Además del espacio expositivo, el sábado destaca el taller de bordado de la mano de Xenuina, que tendrá lugar de 11.30 a 13.30 horas.

Otras de las actividades más reseñables son las dos charlas con MascoGuau. Por un lado, Lenguaxe canino: aprender a escoitar antes de ensinar, programada para el sábado a las 17.30 horas y, por otro lado, la charla Educar sen medo (Reforzo positivo), el domingo a las 11.30 horas.

En definitiva, un espacio lleno de buenas vibras, aprendizaje y mucho amor por los animales. Esta iniciativa cuenta también con el patrocinio del Concello de Santiago.