Del festival de Halloween más grande a las foliadas de difuntos por zona vieja: planes para este Samaín en Santiago

El espíritu del Samaín se ha adueñado de todo Santiago. A lo largo de esta jornada tendrán lugar numerosas actividades -para todos los públicos-, que celebran la noche más terrorífica del año.

Desde EL CORREO GALLEGO hacemos un recopilatorio de las propuestas más destacadas.

De foliada por la zona vieja

Los pubs pertenecientes a la Asociación Cultural Cidade Vella de la capital gallega han organizado una programación especial para este 31 de octubre.

Foliadas de difuntos, sesiones DJs, concursos de disfraces y hasta una fiesta mexicana temática son algunas de las propuestas que han preparado desde la asociación para disfrutar de un Samaín "de morte".

Algunos de los locales, como el Pub Atlántico, A Gramola o el Momo extienden la programación al sábado.

La fiesta de Halloween más grande

No se celebra en Santiago, pero al estar organizada por Salseo USC en la popular discoteca Chanteclair (en Pontecesures), es un plan que no podemos pasar por alto.

Anunciada como el "Festival de Halloween más grande", promete ser una fiesta universitaria imprescindible.

Al igual que en otras fiestas organizadas en Chanteclair, para llegar a la sala se han habilitado líneas de bus especiales. La apertura de puertas es a las 23.00 horas.

La fiesta de Halloween más grande / CEDIDA

Para los más pequeños

Una buena alternativa para los más pequeños de la casa es acercarse al centro comercial compostelano de As Cancelas, que este viernes organiza una Fiesta de Halloween con historias de fantasmas, chuches y mucho truco o trato.

Por su parte, Área Central también ha preparado una programación especial para celebrar Halloween junto a Atahualpa Tasty. Baile, concurso de disfraces, truco y trato y muchas más sorpresas, todo ello entre las 17.30 y las 21.00 horas.

Festa Samaín en el Monte do Gozo

La última de las actividades que te proponemos es la Festa Samaín. Celebrada en el Monte do Gozo, es ya una cita consolidada en el calendario compostelano.

La jornada empezará a partir de las 17.00 horas con hinchables y barredora infantil.

Seguidamente, será el turno de la cena buffet y fin de fiesta amenizado por un DJ. Durante todo el día habrá concurso de disfraces y calabazas, así como sorteos. ¿Te animas?