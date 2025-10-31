Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigadores da USC documentan en 3D os petróglifos de Campo Lameiro

O proxecto RUPESTR3D permite «rexistrar motivos deteriorados ou ocultos pola vexetación»

Petróglifo do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro.

Petróglifo do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro. / C.

L.R.

Santiago

Co obxectivo de garantir a conservación, o estudo e a difusión do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, un equipo de investigación da Universidade de Santiago (USC) e do CISPAC (Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais documentou os seus petróglifos empregando técnicas de fotogrametría terrestre e aérea (con dron) para xerar modelos tridimensionais de alta resolución.

Os resultados desta investigación presentáronse recentemente no CISPAC, xa que o proxecto ‘RUPESTR3D: Modelado 3D e análises de imaxe dixital para o rexistro e documentación da arte rupestre do Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro (Pontevedra)’, liderado por Alia Vázquez Martínez e Alexis Maldonado Ruiz, obtivo en 2024 unha das tres axudas do Programa Xan de Forcados que convoca anualmente o centro con sede no Edificio Fontán.

Fotogrametría aérea con dron no Parque de Campo Lameiro.

Fotogrametría aérea con dron no Parque de Campo Lameiro. / C.

Os investigadores documentaron en 3D, analizaron e xeolocalizaron os petróglifos do Parque, e tamén elaboraron un visor web interactivo que permite tanto a especialistas como ao público xeral acceder a representacións tridimensionais dos paneis cos seus motivos gravados.

O uso das técnicas dixitais evidencian o impacto positivo das tecnoloxías na documentación e conservación da arte rupestre «xa que permiten rexistrar con precisión motivos deteriorados ou ocultos pola vexetación, contribuíndo así a unha mellor comprensión e preservación das estacións rupestres ao aire libre», explican o autor e autora da investigación. Ademais, engaden, «favorece o coñecemento e a protección deste patrimonio cultural».

Os resultados do proxecto RUPESTR3D presentáronse anteriormente no marco das I Xornadas Internacionais da Arte Rupestre Atlántica no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents