Reunión clave hoy sobre el conflicto de Medicina, mientras Rueda apoya una única facultad

La opción de que la titulación de Medicina se siga impartiendo únicamente en Galicia en la Universidade de Santiago es la que sigue defendiendo el Gobierno autonómico, tal y como volvió ayer a remarcar el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En un acto en A Coruña y a preguntas de los periodistas sobre la posible apertura del grado a alguna de las otras dos universidades públicas gallegas, el titular del Ejecutivo autonómico explicó que «hay tres universidades, lo mejor sería que trabajaran conjuntamente para conseguir la mejor docencia, y en una facultad en la que puedan participar todos los docentes de Galicia». Incidió en que desde su punto de vista «esa es la mejor solución, la que dijimos desde el principio y ojalá lleguen a un acuerdo», de forma que se pueda volver a reeditar el pacto alcanzado en 2015.

Docencia descentralizada

En este sentido, y en referencia al grupo de trabajo con representación de las tres universidades creado para resolver el conflicto generado a raíz de la petición de la Universidade da Coruña de contar con la titulación de Medicina, Alfonso Rueda deseó un acuerdo, y consideró que «una facultad de Medicina con la docencia descentralizada sería lo mejor».

Un pacto en torno a la descentralización de todo el segundo ciclo de Medicina que sin embargo cada vez parece más lejano, y frente al que también la Universidade de Vigo ya ha decidido que si no hay avances en un mes solicitará formalmente disponer de una facultad propia.

Ambiente caldeado

De momento, lo que ha trascendido en las últimas horas es que el ambiente entre los tres rectores no parece el más propicio para avanzar en las negociaciones. De hecho, este miércoles el máximo representante de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, acusaba a la USC de mantener una posición «inflexible» sobre la descentralización y sobre la petición de que las nuevas plazas de profesores se repartan entre las tres universidades, acusaciones que en Santiago pillaron por sorpresa y que consideran que rompen el pacto de silencio que había imperado sobre el proceso y durante el cual se había otorgado la portavocía a la UVigo.

Ante estas declaraciones, y a la espera de la reunión prevista para este viernes, la USC avanzó que la próxima semana se posicionará públicamente.