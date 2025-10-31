Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muiños reclama que Raxoi convoque as 12 novas prazas de bombeiros pendentes

O parque terá esta fin de semana entre seis e sete efectivos fronte aos nove que debería ter

Gonzalo Muíños este venres no parque de bombeiros

Gonzalo Muíños este venres no parque de bombeiros / Cedida

O Parque de Bombeiros de Santiago volverá estar esta fin de semana baixo mínimos. Durante todo o venres foron só catro os profesionais que se fixeron cargo do servizo e a previsión é que durante sábado e domingo as quendas estean conformadas por só seis ou sete bombeiros. Así o informou onte o edil non adscrito Gonzalo Muíños, logo de achegarse ás instalacións para coñecer de primeira man a situación «e compartir a preocupación dos profesionais pola situación actual do servizo».

Mínimo de 9 efectivos

O concelleiro non adscrito amosouse moi crítico coa escasa dotación do parque fronte os nove profesionais que suporían o «mínimo esixible por quenda». Muíños, que fora responsable do servizo de Bombeiros durante o pasado mandato, sinala novamente os impagos das horas extras que, lembra, xa reclamara axilizar no mes de setembro.

Ademais o concelleiro non adscrito reclama ao goberno local o desbloqueo de 12 novas prazas para o parque de bombeiros. Lembra que se trata de 12 prazas previstas desde o 2023 e o 2024, 3 e 9 respectivamente, e que «suporían un reforzo na plantilla fundamental para blindar o servizo».

Reforzo en inverno

Muíños explicou que durante as semanas de inverno o normal é que se reforzase o servizo con ata trece bombeiros por turno: "Estamos nunha tempada con moitas alertas meteorolóxicas que requiren de varias saídas diarias, houbo días nos que se chegou ás 100 intervencións e, con esta plantilla, sería inviable”.

