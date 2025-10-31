El multipremiado cineasta gallego Alberto Vázquez presenta en Santiago, 'Decorado'

El cine Numax ofrece este sábado en Santiago, a las 19 horas, un pase de Decorado, película de animación dirigida por el cineasta gallego Alberto Vázquez, que acude para hablar de dicho título, recién llegado a las salas de cine.

Libro y película

Además, hay también libro paralelo, publicado por Astiberri con el art book de este largometraje de animación. Vázquez basa su nuevo largometraje en el cortometraje homónimo ganador del Goya en su categoría en 2017 y, tras pasar por el festival de cine de Sitges, Decorado llega ahora al circuito de salas de cine.

Decorado, la nueva película de este cineasta e ilustrador que suma ya cuatro Goyas, se presenta como una fábula animada sobre el control social y el absurdo de una vida que parece escrita por otros. Una comedia existencial que cuestiona qué hay tras el telón con una trama que se basa en Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Es una producción de Abano Producións, UniKo, The Glow, Sardinha em lata y María y Arnold AIE, un filme producido por Chelo Loureiro, Iván Miñambres, J.M. Fdez de Vega, Nuno Beato y Diogo Carvalho.

Nombres importantes del mundo del cómic

El libro de arte (Decorado art book) contiene textos de participantes en el proyecto, storyboards, meustras del paulatino diseño de personaje e imágenes finales de la película. Además del realizador gallego, en ese volumen sobre la intrahistoria de Decorado toman parte José Luis Ágreda, en calidad de director de arte; Albert Monteys, director de diseño de personajes; Martín Romero, supervisor de iluminación; y Ed Carosia, diseñador del libro; Pablo Velarde, José Domingo, Alex Orbe, Jorge Monlongo o Anabel Colazo.

Descargar un avance del libro 'Decorado, art book'